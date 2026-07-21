Für zwei Wochen: Ab morgen fahren keine Bahnen mehr vom Hauptbahnhof in die Südvorstadt
Dresden - Achtung, für gut zwei Wochen keine Straßenbahnen mehr ab Hauptbahnhof in die Südvorstadt. Grund sind umfangreiche Gleisbauarbeiten.
Die Arbeiten am Hauptbahnhof starten am Mittwoch. Unter den Brücken der Deutschen Bahn tauschen die Gleisbauer zwei verschlissene Zungen an der Weiche aus.
Darum fährt die Linie 3 dann vom Wilden Mann über Bahnhof Neustadt und Albertplatz nur bis Postplatz.
Dort starten Ersatzverkehr-Busse über Hauptbahnhof und Nürnberger Platz bis Coschütz.
Die Linie 8 verkehrt ebenfalls verkürzt von Hellerau über Albertplatz und Straßburger Platz bis Hauptbahnhof und von dort weiter über die Ammonstraße zum Bahnhof Mitte.
Die Ersatzverkehr-Busse fahren ab Postplatz über Hauptbahnhof und Nürnberger Platz nach Südvorstadt. Bis 27. Juli wird die Straßenzufahrt zum Haupteingang des Hauptbahnhofes gesperrt.
Der Taxistand muss auf die Winckelmannstraße ausweichen.
Schienen werden am Hauptbahnhof und am Fritz-Löffler-Platz getauscht
Außerdem werden auch am Fritz-Löffler-Platz (ab 27. Juli) 350 Meter Doppelgleis ausgetauscht, Schachtabdeckungen repariert.
Für Autofahrer wird in Richtung stadtauswärts eine Umleitung eingerichtet.
Die Arbeiten dauern bis 9. August, kosten die DVB rund 640.000 Euro.
Hinzu kommen weitere 100.000 Euro für kleinere Reparaturen im "Sperrschatten" der Gleisbaustellen etwa an der Karlsruher Straße.
Titelfoto: Steffen Füssel