Für zwei Wochen: Ab morgen fahren keine Bahnen mehr vom Hauptbahnhof in die Südvorstadt

Dresden - Achtung, für gut zwei Wochen keine Straßenbahnen mehr ab Hauptbahnhof in die Südvorstadt. Grund sind umfangreiche Gleisbauarbeiten.

Ab Mittwoch beginnen Gleisbauarbeiten am Hauptbahnhof. Für die Straßenbahnlinien 3 und 8 wird Ersatzverkehr eingerichtet. © Steffen Füssel

Die Arbeiten am Hauptbahnhof starten am Mittwoch. Unter den Brücken der Deutschen Bahn tauschen die Gleisbauer zwei verschlissene Zungen an der Weiche aus.

Darum fährt die Linie 3 dann vom Wilden Mann über Bahnhof Neustadt und Albertplatz nur bis Postplatz.

Dort starten Ersatzverkehr-Busse über Hauptbahnhof und Nürnberger Platz bis Coschütz.

Die Linie 8 verkehrt ebenfalls verkürzt von Hellerau über Albertplatz und Straßburger Platz bis Hauptbahnhof und von dort weiter über die Ammonstraße zum Bahnhof Mitte.

Die Ersatzverkehr-Busse fahren ab Postplatz über Hauptbahnhof und Nürnberger Platz nach Südvorstadt. Bis 27. Juli wird die Straßenzufahrt zum Haupteingang des Hauptbahnhofes gesperrt.

Der Taxistand muss auf die Winckelmannstraße ausweichen.