Nach Elektro-Schaden: Rote DVB-Tram rattert für die Uniklinik

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Nun repariert, darf die rot beklebte Uniklinik-Straßenbahn seit Freitag auch offiziell auf Dresdens Schienen rattern.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Endlich!

OP-Schwester Anja Palm (41), Tanja Paul (35) aus der Hämatologie und Sandra Linke (28, v.l.) von der Anästhesie hoffen auf Krankenhaus-Nachwuchs.
OP-Schwester Anja Palm (41), Tanja Paul (35) aus der Hämatologie und Sandra Linke (28, v.l.) von der Anästhesie hoffen auf Krankenhaus-Nachwuchs.  © Petra Hornig

Nachdem die frisch in Rot beklebte Uniklinik-Straßenbahn eigentlich schon Anfang der Woche eingeweiht werden sollte, machte ein Elektronik-Schaden einen Strich durch die Rechnung.

Nun repariert, darf sie seit Freitag auch offiziell auf Dresdens Schienen rattern.

"Damit wollen wir auf unsere Jobangebote aufmerksam machen. Denn aktuell suchen wir Personal für das neue Haus 46 und den OP-Bereich", erklärt Klinik-Vorstand Janko Haft (57).

Titelfoto: Petra Hornig

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