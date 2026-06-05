Nach Elektro-Schaden: Rote DVB-Tram rattert für die Uniklinik

OP-Schwester Anja Palm (41), Tanja Paul (35) aus der Hämatologie und Sandra Linke (28, v.l.) von der Anästhesie hoffen auf Krankenhaus-Nachwuchs. © Petra Hornig

Nachdem die frisch in Rot beklebte Uniklinik-Straßenbahn eigentlich schon Anfang der Woche eingeweiht werden sollte, machte ein Elektronik-Schaden einen Strich durch die Rechnung.

Nun repariert, darf sie seit Freitag auch offiziell auf Dresdens Schienen rattern.