Sie fuhr schon 50 Mal um die Welt! "2502" ist die Vielfahr-Bahn der DVB

Die "2502" ist seit ziemlich genau 27 Jahren auf Dresdens Schienen im Einsatz. © Steffen Füssel

Habt Ihr bei den Straßenbahnen schon einmal auf die vierstelligen Nummern geachtet, die an Anfang und Ende der Schienenfahrzeuge kleben? Wenn nicht, solltet Ihr das künftig tun, denn hinter diesen verbergen sich spannende Geschichten. So zum Beispiel hinter der "2502".

Die Bahn vom Typ NGT6DD wurde am 29. März 1996 in Dienst gestellt und ist seitdem mehr als zwei Millionen Kilometer durch Dresden gefahren. Am Äquator gemessen umrundete sie in ihren 27 Jahren also 50 Mal die Erde.

Ein starkes Stück - war sie dabei doch immer im engen Stadtverkehr unterwegs. 14 unterschiedlichste Unfälle hatte sie in der Zeit, etwa aller 143.000 Kilometer kam es also zu einem Ereignis der unerwünschten Art.

Obwohl die "2502" trotzdem noch fit und sicher ist, neigt sich ihre Lebenszeit dem Ende zu.