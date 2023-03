Nanu! Schon wieder eine neue Dynamo-Bahn für Dresden

Dresden - Dynamo -Bahn, Klappe die Zweite: Nur wenige Wochen nach Präsentation der neuen Bahn präsentierte Biersponsor Radeberger am heutigen Freitag eine zweite Straßenbahn im dynamischen Gewand. Für mindestens zwei bis drei Jahre wird die "2831" im SGD-Radeberger-Motiv auf den Straßen unterwegs sein.

Die kommt auf ihrer Route bekanntlich auch am Straßburger Platz vorbei und damit dem Rudolf-Harbig-Stadion ganz nahe.

"Natürlich gab es bei Dynamo keine Ablehnung gegenüber dieser Idee, sondern direkt offene Arme", so Radeberger-Geschäftsführer Olaf Plaumann (54). "Mit dem Radeberger-Dynamo-Design verdeutlichen wir unsere lebendige Zusammenarbeit."

Doch warum diese Kombination von SGD und Radeberger ? Eine eigene Straßenbahn - wie sie die Konkurrenz von Feldschlößchen schon lange hat - wollte man in der Bierstadt schon lange. Ende letzten Jahres kam dann die Idee auf, das in Kombination mit Dynamo zu realisieren.

Besonderheit: Bei der "Stadt Großenhain" getauften Bahn handelt es sich um eine vom Typ "NGT D12 DD" - sprich die 45-Meter-Ausführung. Damit ist sie rund 15 Meter länger als ihre Schwester - mehr Dynamo geht auf Dresdens Schienen also nicht.

Auch Dynamo durfte bei der Präsentation seiner zweiten Bahn binnen weniger Wochen natürlich nicht fehlen. "Ich finde die Bahn sehr, sehr schön und elegant", so Teammanager Justin "Leo" Löwe (24). Der mit einem Schmunzeln ergänzte: "Natürlich macht es schon mehr Spaß, in so eine Bahn einzusteigen."

Übrigens: Der Bahn-Typ "NGT D12 DD" wurde von 2003 bis 2005 sowie von 2009 bis 2010 gebaut. Insgesamt besitzen die DVB 43 Fahrzeuge. Die "2831" selbst stammt aus dem Jahr 2005.