Umleitung für mehr als einen Monat! Diese Buslinie fährt bald anders

Richtung Kaditz wird die Buslinie 64 ab Montag in Pieschen umgeleitet. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die DVB mitteilen, liegt das an Leitungsbauarbeiten der Medienversorgungsunternehmen, die bis Ende Mai andauern.

Aus diesem Grund verkehrt die Linie 64 ab Montag, 7. April 2025 um 4 Uhr morgens bis zum 31. Mai 2025 um 4 Uhr zwischen dem S-Bahnhof Pieschen und der Lommatzscher Straße über die Rehefelder Straße, Mohnstraße und Leipziger Straße.

Die Busse halten dann zusätzlich an den Stationen "Altpieschen" in der Mohnstraße und an der Straßenbahnhaltestelle "Mickten", wo auch die Tramlinie 4 hält.