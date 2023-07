 Ebbe in der Elbe! Weiße Flotte dampft den Fahrplan ein

Dresden - Bei 55 Zentimetern dümpelte der Pegel am gestrigen Montag in Dresden . Der Fahrplan bei der Weißen Flotte ist eingedampft, doch nicht komplett.

Nur die Dampfer "Diesbar" und "Krippen" fahren noch. © Norbert Neumann

Die beiden kleinsten Dampfer retten gerade das Fahrgeschäft. Stündlich legen die "Krippen" (1892) und die "Diesbar" (1884) im Wechsel zur Stadtfahrt in Richtung Blaues Wunder ab. Es sind die einzigen Fahrten, die noch bedient werden.

Fast trotzig klingen ihre Pfeifen beim Ablegen im Niedrigwasser. Ihre Schiffskörper sind schmal und ihr Gewicht geringer als das der übrigen Dampfer. Die "Diesbar" ist zudem das einzige noch mit Kohle betriebene Schiff der Flotte.

"Wir fahren, so lange es geht", so der Nautische Leiter Jochen Haubold (44). Mit ein paar Tricks kann bis 50 Zentimeter geschippert werden, vielleicht sogar auch bei noch niedrigerem Wasserstand, hofft Haubold. Beide Dampfer nehmen nur etwa die Hälfte der sonst zugelassenen Passagiere mit. Zudem sind die Wassertanks halb leer, überflüssiges Geschirr bleibt ebenfalls an Land.

Die Niedrigwasser-Fahrten setzen zudem Erfahrung des Kapitäns voraus. Er muss die Flusserosionen kennen. Die Wasserverdrängung sollte gering gehalten werden. "Wir fahren langsamer, etwa drei bis vier Stundenkilometer", so Kapitän Andreas Weber (51).