Ein Dresdner bringt die Welt zum Lächeln: Clown Lulu feiert 40 Jahre Spaß in der Manege

Dresden - Herzlichen Glückwunsch! Am heutigen Mittwoch auf den Tag genau seit 40 Jahren zaubert Joachim Lippmann (66) als Clown Lulu Groß und Klein ein Lachen ins Gesicht. Am 8. März 1983 hatte der Dresdner Comedian seinen ersten Auftritt in der Manege des Zirkus Probst in Staßfurt.