Ein Holländer erfüllt sich in Sachsen den Traum vom Schloss

"Dann kam die Wende und ich dachte, jetzt könnte da was draus werden", hoffte der Unternehmer. Doch statt einer neuen Blütezeit folgten weitere Schicksalsjahre. Spekulanten kauften das Gelände und ließen es weiter verfallen.

Doch die Glanzzeiten des vom kursächsischen Oberhofmarschall Graf August Ferdinand von Pflugk (1662 bis 1712) errichteten Ritterguts waren da schon lange vorbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die örtliche LPG das Anwesen. Die steckte nur das Nötigste in die Instandhaltung.

"Ich war dann auf einem von der evangelischen Kirche organisierten Austausch in Berlin und wurde von einem Pfarrer nach Tiefenau eingeladen", erzählt de Jong. "Dort habe ich mich sofort in das Gelände verliebt."

Entzündet hat sich das Feuer bei ihm schon sehr früh, genauer in den 1980er-Jahren. Damals studierte er Wirtschaftsgeschichte, war aber auch sehr an Kunstgeschichte interessiert.

Der lateinische Spruch "Vive Somnium Tuum" - "Lebe Deinen Traum" - prangt auf dem neuen Wappen des Ritterguts Tiefenau. Eine Weisheit, die Henry de Jong verinnerlicht hat. "Was ich hier mache, mache ich mit ganzem Herzblut", sagt er. Bei einem Rundgang mit dem sympathischen Holländer merkt man sofort: Er ist Feuer und Flamme für sein Herzensprojekt.

Aus dem lange verfallenen Rittergut in Tiefenau (bei Riesa) möchte er ein Premium-Resort machen und dafür nicht nur die historischen Gebäude wieder herrichten, sondern auch das 1948 von den Russen gesprengte Schloss im Geiste der Dresdner Frauenkirche wieder auferstehen lassen.

Henry de Jong (62) hat eine ganz klare Vision für sein 115 Hektar großes Premium-Resort. Mit seinen Ideen ist er längst nicht am Ende. © Holm Helis

Viele Jahre zogen ins Land. Doch die zarte Flamme loderte noch immer in Henry de Jong. "Auf meinen kaufmännischen Reisen kam ich immer wieder auch nach Tiefenau", erzählt er. "2005 sprach ich dann mit meiner Frau noch mal darüber. Sie meinte dann zu mir: 'Entweder du machst was oder ich will nie wieder etwas davon hören!'"

Damit war die Zeit des Grübelns vorüber und ein langer, beschwerlicher Weg begann für den Unternehmer.

"Ich hatte im Laufe der Jahre mit vielen verschiedenen Behörden zu tun, die oft nicht miteinander sprechen", erklärt er. "Während man in Holland mit einer Idee hingeht und dann Unterstützung bekommt, wird man in Deutschland zuweilen hin- und hergeschickt." Ernüchternd. Zermürbend. Und schließlich wollte er sogar alles hinschmeißen.

"Es gab einen Moment, als mir gesagt wurde, dass ich das Schloss nicht in seinem historischen Aussehen wieder aufbauen darf", erinnert er sich, "da wollte ich aufgeben."

Denn gerade der Wiederaufbau des Schlosses ist eine Herzensangelegenheit für den Holländer. "Ich hatte den Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden verfolgt und wollte genau das auch für Tiefenau", beschreibt er.

Zum Glück lenkte die Denkmalpflege am Ende doch ein. Und so erwarb Henry de Jong 2017 schließlich das Rittergut. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Nach acht Jahren Kampf war 2019 endlich auch der Bebauungsplan durch. Zuletzt umfasste der inklusive verschiedener Gutachten mehrere Tausend Seiten.