Ein Sonntag ohne Langeweile: Wir haben 5 Tipps für Dresden und Umgebung

Freital - Erlebt eine Welt voller fantastischer Illusionen und unglaublicher Fotomotive und taucht ein in eine atemberaubende Ausstellung, die mit optischen Täuschungen, interaktiven Highlights und einem einzigartigen 4-D-Erlebnis verzaubert - perfekt für außergewöhnliche Erinnerungsfotos. Die Illusionswelt in Oskarshausen (Burgker Str. 39) ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Kauf von zwei Tickets eines gratis! Eintritt: 12,90/8,90 Euro. Infos unter: illusionswelt.de .

Dresden - Der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) hat sich in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Mehr als 1250 Quadratmeter Eisfläche, drei Eisstockbahnen, romantische Feuerschalen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und Leckeres aus der Küche machen den "Dresdner Winter" zum Geheimtipp für Familientage. Geöffnet bis 2. März, am Sonnabend von 10 bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr. Eintritt frei. Eisbahn (zwei Stunden): 9/6 Euro. Leih-Schlittschuhe: 5 Euro. Infos unter: dresdner-winter.com .

Dresden - Der Zoo Dresden (Tiergartenstr. 1) lädt in den Winterferien jeden Tag ab 11 Uhr zu einem anderen Tierpfleger-Treffpunkt. Am Sonntag erfahren die Besucher alles Wissenswerte über die Koalas. Zudem können Kinder zur Quiz-Rallye "Ab ins Warme" starten. Als Gewinn warten Überraschungspakete. Geöffnet von 8.30 bis 17.30 Uhr. Eintritt: 15/7 Euro. Infos unter: zoo-dresden.de .

Dresden - "Glatteis - oder: Wo die Liebe hinfällt" - so heißt das Stück im Hoftheater (Hauptstr. 35), das am Sonntag um 16 Uhr gespielt wird mit Dirk Neumann und Ellen Schaller. Darum geht's: Eine Frau und ein Mann warten an einer Bushaltestelle. Die Frau telefoniert. Der Mann startet Flirtversuche. Auf glattem Eis drehen sie ihre verbalen Pirouetten und werfen sich die Pointen zu. Gelungene Kombination aus Komödie, Slapstick und witzigen Dialogen. Tickets (22/11 Euro) und Infos unter: hoftheater-dresden.de .

Weesenstein - "Was machten die Kinder früher im Winter?" - Dieser Frage geht am Sonntag ab 10.30 Uhr eine Familienführung auf Schloss Weesenstein (Am Schloßberg 1A) nach. Denn auch in der kalten Jahreszeit ging das Leben auf dem Schloss weiter. Wie heizte man damals? Wie machte man Licht? Was gab's zu essen? Handarbeiten waren zum Beispiel damals ein beliebter Zeitvertreib. Gemeinsam stellen die teilnehmenden Familien eine Bommel her. Zum Aufwärmen gibt es ein Heißgetränk. Preis: 12/10 Euro, Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren 3 Euro. Tickets und Infos unter: schloss-weesenstein.de.