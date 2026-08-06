Miez auf Abwegen! Katze sorgt am Dresdner Flughafen für Aufsehen

Dresden - Am Mittwochabend hat sich eine Katze auf das Gelände des Flughafens Dresden verirrt. Nun wird nach ihren Besitzern gesucht.

Wer die Katze erkennt, soll sich bei der Tierrettung der Feuerwehr Dresden melden. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Dresden Airport

Wie der Flughafen Dresden mitteilt, hatte sich die Miez zunächst auf dem Gelände der Polizei-Hubschrauberstaffel der Polizei Sachsen umgesehen und wurde dort von den Beamten entdeckt.

Die Polizisten informierten daraufhin die Flughafenfeuerwehr, die sich um die kleine Katze kümmerte und sie zunächst mit frischem Wasser versorgte.

Das Einfangen des Tieres verlief dabei problemlos. "Die Katze war erstaunlich zutraulich und ließ sich ganz entspannt von unseren Kollegen in Sicherheit bringen", heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Nach ihrem kleinen Abenteuer konnte sich das Samtpfötchen im klimatisierten Feuerwehrfahrzeug erst einmal erholen.