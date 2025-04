Mann pinkelt am Hauptbahnhof gegen Streifenwagen: Ekel-Vorfall bleibt nicht ohne Folgen

Dresden - Ekel-Vorfall am Dresdner Hauptbahnhof: Am Dienstagabend wurden Beamte der Bundespolizei auf einen Mann aufmerksam, der in aller Öffentlichkeit urinierte - und das ausgerechnet gegen einen Streifenwagen! Die Einsatzkräfte "bedankten" sich auf ganz besondere Weise bei dem 38-Jährigen.