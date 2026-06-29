Trotz Rekord-Hitze: Elbhangfest wurde am Abend richtig voll

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Trotz der Rekord-Temperaturen ließen sich die Dresdner das Elbhangfest nicht vermiesen. Doch erst am Abend wurde es so richtig voll.

Von Katrin Koch

Dresden - Kein hitzefrei! Trotz Rekordtemperaturen ließen sich die Dresdner am Wochenende ihr Elbhangfest nicht vermiesen.

Winnie (68), Marcel (52), Juliane (29) und Linda (46, v.l.) reisten aus Berlin und Senftenberg zum Elbhangfest an.
Winnie (68), Marcel (52), Juliane (29) und Linda (46, v.l.) reisten aus Berlin und Senftenberg zum Elbhangfest an.  © Ove Landgraf

Eingecremt und gut behütet oder beschirmt genossen sie die Kultur- und Händlerangebote zwischen Loschwitz und Pillnitz.

"Mit sinkender Sonne kamen die Besucher in Strömen. Ab 18, 19 Uhr wurde es wirklich voll", so Festsprecher Holger Friebel (63). "Einige Veranstaltungen mussten zwar abgesagt werden, andere konnten wir in die Abendstunden verlegen. Aber die Mühe hat sich angesichts der Besucher gelohnt."

Konsequenz für 2027: "Wir werden künftig bei der Programmgestaltung Wettersituationen wie die diesjährige berücksichtigen. Vielleicht müssen wir eine spanische Siesta einplanen", so Friebel.

Mit sinkender Sonne füllten sich die Flaniermeilen.
Mit sinkender Sonne füllten sich die Flaniermeilen.  © Ove Landgraf
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In der Fidelio-Finke-Straße sorgte eine Wassernebeldusche für Abkühlung.
In der Fidelio-Finke-Straße sorgte eine Wassernebeldusche für Abkühlung.  © Ove Landgraf

Das Motto für 2027 steht schon fest: "Eines Freundes Freund zu sein" ist der Gastfreundschaft des Ehepaars Körner gegenüber Friedrich Schiller gewidmet.

Titelfoto: Ove Landgraf

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