25.06.2026 11:32 Bei der Hitze: Warum fahren hier Weihnachtsmänner durch Dresden?

Halbweihnachten im Hochsommer: Während andere sich im Freibad abkühlen, ziehen über 30 Biker als Weihnachtsmänner verkleidet durch Dresden und die Region.

Von Benjamin Schön, Daniel Förster Dresden - Während sich ganz Dresden bei schweißtreibenden 32 Grad im Freibad abkühlt, ein Eis schleckt oder im Schatten entspannt, werfen sich diese Biker in dicke Weihnachtsoutfits. Als Weihnachtsmänner und Engel verkleidet rollten über 30 Motorradfans am Mittwoch auf ihren festlich geschmückten Maschinen durch die Stadt.

Die Biker ließen sich von der Hitze nicht die gute Laune nehmen. © Daniel Förster Genau sechs Monate vor dem echten Fest rief der Verein Sachsenbike Dresden zur kuriosen "Halbweihnachten"-Ausfahrt. Die "Bikerweihnacht" in Dresden ist seit vielen Jahren im Grunde eine Mischung aus Motorrad-Treffen, sozialer Aktion und ironisch-humorvoller Tradition. Die rund 90 Kilometer lange Fahrt begann auf dem Theaterplatz. Bei der sengenden Hitze half unter den schweren Kostümen nur eins: Galgenhumor und eine schnelle Abkühlung am Springbrunnen, wo kurzerhand die Stiefel für ein Fußbad ausgezogen wurden.

Auch der Grinch durfte bei der Ausfahrt nicht fehlen. © Daniel Förster

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Gänsekeule und Stollen statt Eis und kühlem Getränk