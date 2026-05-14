14.05.2026 06:51 Endlich frei - doch was soll man tun? Hier sind sechs Ausflugstipps für den Vatertag!

Himmelfahrt steht vor der Tür. Wer keine Lust auf Biergarten oder Bollerwagen-Tour am Vatertag hat, findet hier sechs Ausflusgtipps für Dresden und Umgebung.

Von Nick-Fabrice Vetter

Egal ob man es Christi Himmelfahrt, Männer- oder Vatertag nennt - ein Feiertag ist es allemal! Wer keine Lust auf Biergarten, Wanderung oder Bollerwagen-Tour hat und auf der Suche nach einer besonderen Unternehmung ist, findet hier ganz bestimmt etwas Passendes. Denn die TAG24-Redaktion hat für Euch sechs Tipps, mit denen Ihr Euren Donnerstag perfekt machen könnt.

Dresdner Musikfestspiele

Dresden - Es ist das größte Musikfestival seiner Art in ganz Europa und ein Muss für jeden Klassik-Fan, das am heutigen Donnerstag startet. Zwischen Mai und Juni zeigen Künstler und Künstlerinnen auf den Bühnen und Plätzen in ganz Dresden, dass Klassik nicht gleich Biederkeit bedeutet. Es geht um einen Dialog zwischen Tradition und Innovation, bei dem vor allem das Miteinander im Vordergrund steht. Alles Weitere unter musikfestspiele.com

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Die Veranstaltung finden nicht nur Indoor statt, auch draußen spielen in den kommenden Tagen einige Bands. (Archivbild) © Stephan Floss

Vatertag auf der Hofewiese

Dresden - Die Hofewiese ist für viele Dresdner, gerade aus dem Norden der Stadt, kein Geheimtipp mehr, wenn es um ein Ausflugsziel zum Männertag geht und das wissen auch die Betreiber. Aus diesem Grund wird es am Donnerstag eine Liveband geben, die für musikalische Unterhaltung sorgt. Die Clowngruppe der Schneckenburg aus Konstanz sorgt gleichermaßen dafür, dass auch die Lachmuskeln ordentlich trainiert werden. Infos unter landgut-hofewiese.de

Die Betreiber haben sich bereits auf ein erhöhtes Besucheraufkommen eingestellt und vorsorglich mehr Getränkestände aufgebaut. (Archivbild) © Norbert Neumann

Western-Stimmung und Country-Frühschoppen

Radebeul - Western- und Karl-May-Fans, aufgepasst! Zwar beginnen die Karl-May-Festtage erst am 15. Mai, doch das Karl-May-Museum in Radebeul startet bereits einen Tag früher in die Western-Saison. Neben einem neuen Ausstellungsraum in der "Villa Bärenfett" können sich Gäste auf reichlich Programm und vor allem auf die pure Western-Stimmung freuen. Verkleidungen sind immer gern gesehen. Das ausführliche Programm gibt es auf karl-may-museum.de

Die Karl-May-Festspiele ziehen jedes Jahr unzählige Western-Fans in ihren Bann. (Archivbild) © Norbert Neumann

Ein Abend in der Komödie wird Brandheiss

Dresden - Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, was passiert, wenn man drei einsame Feuerwehrmänner und eine Idee von der Reeperbahn miteinander kombiniert? Die Antwort auf diese Frage findet Ihr in der Comödie Dresden, genauer gesagt im Programm "Brandheiss - Gelöscht wird später!". Bereit für einen witzigen Abend? Die restlichen Tickets gibt es unter comoedie-dresden.de

Vielleicht die perfekte Unternehmung für einen Mädelsabend, wenn die Männer außer Haus sind? © Chris Gonz / PR

Findlingspark Nochten

Nochten - Die Frühlingszeit ist die ideale Zeit für einen Ausflug in den Park. Wer noch nie dort war, sollte sich definitiv einmal den Findlingspark in Nochten anschauen. Neben all den Blumen-Enthusiasten kommen dort auch Hobby-Geologen auf ihre Kosten. Denn im ganzen Park liegen 7000 Findlinge - also durch Gletscher transportierte Felsbrocken - aus Skandinavien. Wer einfach mal wieder entspannen möchte, kommt in der liebevoll angelegten Parkanlage definitiv auf seine Kosten. Öffnungszeiten und Ticketpreise gibt es unter findlingspark-nochten.de

Der Lenz bringt so einiges in der Parkanlage zum Blühen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB

Blues und Rock im Klosterpark

Sonst schlummert das Kloster Altzella in Nossen so vor sich hin, doch am Donnerstag und Freitag schallen Klänge von Blues und Rock durch die alten Gemäuer. (Archivbild) © Norbert Neumann