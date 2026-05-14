Endlich frei - doch was soll man tun? Hier sind sechs Ausflugstipps für den Vatertag!
Egal ob man es Christi Himmelfahrt, Männer- oder Vatertag nennt - ein Feiertag ist es allemal! Wer keine Lust auf Biergarten, Wanderung oder Bollerwagen-Tour hat und auf der Suche nach einer besonderen Unternehmung ist, findet hier ganz bestimmt etwas Passendes. Denn die TAG24-Redaktion hat für Euch sechs Tipps, mit denen Ihr Euren Donnerstag perfekt machen könnt.
Dresdner Musikfestspiele
Dresden - Es ist das größte Musikfestival seiner Art in ganz Europa und ein Muss für jeden Klassik-Fan, das am heutigen Donnerstag startet. Zwischen Mai und Juni zeigen Künstler und Künstlerinnen auf den Bühnen und Plätzen in ganz Dresden, dass Klassik nicht gleich Biederkeit bedeutet. Es geht um einen Dialog zwischen Tradition und Innovation, bei dem vor allem das Miteinander im Vordergrund steht. Alles Weitere unter musikfestspiele.com
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Vatertag auf der Hofewiese
Dresden - Die Hofewiese ist für viele Dresdner, gerade aus dem Norden der Stadt, kein Geheimtipp mehr, wenn es um ein Ausflugsziel zum Männertag geht und das wissen auch die Betreiber. Aus diesem Grund wird es am Donnerstag eine Liveband geben, die für musikalische Unterhaltung sorgt. Die Clowngruppe der Schneckenburg aus Konstanz sorgt gleichermaßen dafür, dass auch die Lachmuskeln ordentlich trainiert werden. Infos unter landgut-hofewiese.de
Western-Stimmung und Country-Frühschoppen
Radebeul - Western- und Karl-May-Fans, aufgepasst! Zwar beginnen die Karl-May-Festtage erst am 15. Mai, doch das Karl-May-Museum in Radebeul startet bereits einen Tag früher in die Western-Saison. Neben einem neuen Ausstellungsraum in der "Villa Bärenfett" können sich Gäste auf reichlich Programm und vor allem auf die pure Western-Stimmung freuen. Verkleidungen sind immer gern gesehen. Das ausführliche Programm gibt es auf karl-may-museum.de
Ein Abend in der Komödie wird Brandheiss
Dresden - Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, was passiert, wenn man drei einsame Feuerwehrmänner und eine Idee von der Reeperbahn miteinander kombiniert? Die Antwort auf diese Frage findet Ihr in der Comödie Dresden, genauer gesagt im Programm "Brandheiss - Gelöscht wird später!". Bereit für einen witzigen Abend? Die restlichen Tickets gibt es unter comoedie-dresden.de
Findlingspark Nochten
Nochten - Die Frühlingszeit ist die ideale Zeit für einen Ausflug in den Park. Wer noch nie dort war, sollte sich definitiv einmal den Findlingspark in Nochten anschauen. Neben all den Blumen-Enthusiasten kommen dort auch Hobby-Geologen auf ihre Kosten. Denn im ganzen Park liegen 7000 Findlinge - also durch Gletscher transportierte Felsbrocken - aus Skandinavien. Wer einfach mal wieder entspannen möchte, kommt in der liebevoll angelegten Parkanlage definitiv auf seine Kosten. Öffnungszeiten und Ticketpreise gibt es unter findlingspark-nochten.de
Blues und Rock im Klosterpark
Nossen - Von wegen ein Kloster kann nur ruhig! Das Kloster Altzella in Nossen beweist allen das Gegenteil, denn hier findet am 14. und 15. Mai das Internationale Blues & Rock Festival statt, bei dem Bands aus der ganzen Welt die Gäste mit auf eine Reise durch die Welt der Musik nehmen. Am Donnerstag um 12 Uhr, 14.30 Uhr und 17.30 Uhr tritt Wolfgang Hering gemeinsam mit dem Saulitzer Puppentheater auf - selbst für die Kleinsten ist also gesorgt! Das volle Programm gibt es unter: bluesundrock-altzella.de
Egal wie Ihr Euch entscheidet, die TAG24-Redaktion wünscht allen einen herrlichen Feiertag!
Titelfoto: Fotomontage: Norbert Neumann, Stephan Floss, Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB, Chris Gonz / PR