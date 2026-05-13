Kinosessel-Verkauf: Fortsetzung folgt auf Premiere mit Ansturm

Dresden - Nachdem der Kristallpalast beim ersten Kinosessel-Abverkauf wortwörtlich überrannt wurde, geht es nun in die zweite Runde. Auch ein Saal im nebenstehenden Rundkino soll erneuert werden. Und hier können sich Kino-Fanatiker einen der altbekannten roten Sitze sichern.

Über viele Jahre hinweg flimmerten auf "Sachsens größter Leinwand" etliche Filme. Jetzt ist es Zeit für etwas Neues. (Archivbild) © Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Am kommenden Mittwoch, dem 20. Mai, um 11 Uhr werden wieder rote Sessel in der Dresdner Innenstadt verhökert.

Dieses Mal nicht im Kristallpalast, sondern gegenüber im Rundkino. Die Konditionen für die Sitze bleiben jedoch gleich: 5 Euro pro Stuhl bar auf die Hand, Doppelsitze kosten das Doppelte und Reservierungen gibt es nicht.

Ebenso gleich bleibt die Devise: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders soll dieses Mal jedoch die Organisation sein. Beim ersten Verkauf haben die Mitarbeiter des Kristallpalastes bereits ein paar Stunden vor dem eigentlichen Aktionsbeginn die Käufer an den Sitzen schrauben lassen. Diejenigen, die "pünktlich" um 14.30 Uhr da waren, schauten sicherlich nicht schlecht, als sie einen leergefegten Kinosaal vor sich sahen.

"Das ist letztens leider im Kristall schiefgelaufen, das tut uns sehr leid. Ist diesmal anders organisiert und hoffentlich flutscht das diesmal", versichert das Cineplex Dresden einem besorgten User in der Kommentarspalte unter dem Ankündigungs-Beitrag auf Instagram.

Der gesamte Erlös soll einer Kinder- und Jugendhilfsorganisation zugutekommen.