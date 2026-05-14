Wuff! Hund bewacht Kita-Knirpse beim Mittagsschlaf

Dresden - Zwischen Löwenzahn, Vogelgezwitscher und matschigen Gummistiefeln: Für die Vorschulkinder der ASB-Kita "Am Lehmberg" ist das Spielen unter freiem Himmel längst kein langweiliger Spielplatz-Besuch mehr. Egal ob beim Toben inmitten der Briesnitzer Streuobstwiesen oder bei der Mittagsruhe an der frischen Luft, die 23 Abenteurer erleben die Natur noch einmal ganz anders - mit dabei Hündin Raya (4).

Die Sechsjährigen Mstyslav (v. l.), Wilhelmine, Alma, Lisbeth, Maxim und Lionel lernen jeden Tag aufs Neue spannende Sachen über ihre Umgebung dazu. © Thomas Türpe

Bereits vor über zehn Jahren rief die Kindertagesstätte die sogenannte "Projekthütte" ins Leben. "Ziel ist es vor allem, den Kindern Wissen über ihre Umwelt zu vermitteln insbesondere denjenigen, die im Alltag seltener mit der Natur in Berührung kommen", betont die Erzieherin und Naturpädagogin Lydia Deckwart (37).

Viermal pro Woche bricht sie gemeinsam mit einer weiteren Kollegin und ihren Schützlingen in Richtung Zschonergrund auf - Startschuss ist dabei immer um 8 Uhr. Fernab von Straßenlärm und grauen Wohnvierteln erkunden die Jungen und Mädchen mehrere Stunden lang ihre Umwelt.

"Hier können die Kinder ihre grüne Umgebung wirklich leben, erleben und begreifen". Ein respektvoller Umgang mit der Natur ist ihr dabei besonders wichtig.

"Wir pflücken nichts unnötig ab und achten darauf, behutsam mit Pflanzen und Tieren umzugehen". Über das freie Erkunden hinaus sorgen Mitmach-Aktionen für Abwechslung. "Vor Kurzem haben wir gemeinsam Kräutersalz kreiert und Löwenzahnblütenhonig hergestellt".

Gegen 11 Uhr werden dann die knurrenden Mägen versorgt. Lydia und ihre Kollegin kehren dann in den neu klimatisierten Bauwagen zurück, um den Kids das Mittagessen vorzubereiten.

Gemeinsam mit einem großzügigen Carport investierte der ASB rund 47.000 Euro in das Naturprojekt. Der Neubau war notwendig geworden, da der alte Wagen nach vielen Jahren schlichtweg ausgedient hatte.

"Heute bietet das neue Quartier reichlich Platz, um unter anderem Gummistiefel, Schlafsäcke und Bastelmaterialien sicher zu verstauen".