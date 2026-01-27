Kai Hölzel fertigt große Schiffe originalgetreu nach: Der Weltmeister, der die Weiße Flotte schrumpft

Dresden - Wer kann schon eine ganze Flotte, ja Dutzende Schiffe sein Eigen nennen? Welche Werft hat schon Hunderte Schiffe gebaut? Die von Modellbauer Kai Hölzel (55) in Pillnitz! Der gelernte Rundfunk- und Fernsehtechniker hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er baut (hauptsächlich) Schiffsmodelle in einer Größe von zwei Zentimetern bis zwei Meter.

Kai Hölzel (55) mit seinem Weltmeisterschiff, einem fahr- und manövrierfähigem Ankerziehschlepper. © Norbert Neumann

"Mein erstes Segelschiff habe ich gebaut, da war ich sechs", sagt Hölzel und zeigt ein vier Zentimeter großes Schiffchen, konserviert in Kunstharz.

Mit Geduld, Technikwissen, Fingerspitzengefühl und viel Leidenschaft hatte er es 2017 zum Weltmeister im Schiffsmodellbau gebracht.

Sein "Ankerziehschlepper" bestand sowohl in puncto Detailtreue als auch die "Fahrprüfung auf See".

"Von diesem Modell würde ich mich auch nie trennen", holt Hölzel das Schiff aus einem eigens angefertigten Koffer.

Andere Schiffe dagegen gingen von der kleinen Werkstatt auf große Fahrt. Eine zwei Meter große "Queen Mary I" ist im Zeppelinmuseum Friedrichshafen zu bestaunen. Flugzeuge und Panzer baute Hölzel für das Militärhistorische Museum in Dresden.