Diese Konzerte sollen vor Taschendiebstahl schützen

Dresden - Im Neuen Rathaus wird es Anfang Februar musikalisch - und lehrreich zugleich.

Anfang Februar spielt das Polizeiorchester mehrere Konzerte im Neuen Rathaus. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Denn: Das Polizeiorchester Sachsen (jährlich rund 180 Veranstaltungen) spielt vom 2. bis 6. Februar (täglich 14 bis 15.30 Uhr) für Senioren auf und beweist, dass Swing, Jazz und Klassik auch mit Dienstmütze bestens funktionieren.

Doch zwischen Trompete und Taktstock geht es nicht nur um schöne Melodien, sondern auch um harte Realität. Die Polizei nutzt die Konzerte, um verständlich über Taschendiebstahl und Betrug aufzuklären.

Es geht um einfache Regeln: Wertsachen nah am Körper, Skepsis bei fremden Anrufen und keine vorschnellen Entscheidungen unter Zeitdruck.

Dresdner Einrichtungen beraten im Foyer zu allem, was das Älterwerden leichter macht - von Freizeit bis Pflege.