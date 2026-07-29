29.07.2026 08:23 Er könnte orientierungslos durch Dresden irren: Wer hat Michael T. (67) gesehen?

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Seit Dienstag sucht die Polizei nach Michael T. (67) aus Dresden-Pieschen - bislang jedoch ohne Erfolg. Nun bitten die Behörden um Mithilfe im Vermisstenfall.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Seit Dienstag sucht die Polizei fieberhaft nach Michael T. (67) aus Dresden-Pieschen - bislang ohne Erfolg. Nun bitten die Behörden um Mithilfe im Vermisstenfall. Michael T. (67) aus Dresden-Pieschen wird seit Dienstag vermisst. © Fotomontage/David Inderlied/dpa/Polizei Dresden Wie die zuständigen Beamten am Mittwoch mitteilen, verließ der 67-Jährige Anfang der Woche seine Unterkunft am Hubertusplatz mit unbekanntem Ziel. Seitdem ist er unauffindbar. Mögliche Aufenthaltsorte wurden seitens der Behörden bereits geprüft. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann orientierungslos. Mit der Öffentlichkeitsfahndung wurde auch eine Beschreibung des Mannes herausgegeben: Dresden Nach Anschlag in Berlin: Dresdner CSD für schärfere Gesetze circa 1,80 Meter groß

schlanke Statur

kurze braune Haare

er trug zuletzt ein rot kariertes Hemd sowie eine Jogginghose Hinweise zum Verbleib des vermissten 67-Jährigen nimmt das Polizeirevier Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.

Titelfoto: Fotomontage/David Inderlied/dpa/Polizei Dresden