Er könnte orientierungslos durch Dresden irren: Wer hat Michael T. (67) gesehen?
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Dresden - Seit Dienstag sucht die Polizei fieberhaft nach Michael T. (67) aus Dresden-Pieschen - bislang ohne Erfolg. Nun bitten die Behörden um Mithilfe im Vermisstenfall.
Wie die zuständigen Beamten am Mittwoch mitteilen, verließ der 67-Jährige Anfang der Woche seine Unterkunft am Hubertusplatz mit unbekanntem Ziel. Seitdem ist er unauffindbar.
Mögliche Aufenthaltsorte wurden seitens der Behörden bereits geprüft. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann orientierungslos.
Mit der Öffentlichkeitsfahndung wurde auch eine Beschreibung des Mannes herausgegeben:
- circa 1,80 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze braune Haare
- er trug zuletzt ein rot kariertes Hemd sowie eine Jogginghose
Hinweise zum Verbleib des vermissten 67-Jährigen nimmt das Polizeirevier Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
Titelfoto: Fotomontage/David Inderlied/dpa/Polizei Dresden