Acht Tipps für einen erlebnisreichen 1. Februar!
Dresden - Wir sind im zweiten Monat des Jahres angekommen! Auch am Sonntag bleiben die Temperaturen niedrig. Wer trotzdem nicht zu Hause hocken möchte, ist mit unseren Tipps für Dresden und Umgebung bestens gewappnet.
Handgemachtes
Dresden - Der 25. "HandmaDDe Markt" öffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Alten Schlachthof (Gothaer Str. 11). Handgemachtes Design in der Atmosphäre eines Industriedenkmals wartet darauf, entdeckt zu werden. Ob Mode, Schmuck, Spielzeug, Kulinarisches oder Kindersachen - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infos unter: handmademarkt.de
Gärtner-Führung
Heidenau - Eine Sonderführung mit dem Gärtner des Barockgartens Großsedlitz (Parkstr. 85) findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Wie wird die Ruhezeit der Pflanzen genutzt, um den Garten aufs Frühjahr vorzubereiten? Wie tragen die Gehölzschnitte zur Formgebung und Gesundheit der Bäume bei? Welche Pflegearbeiten sind in den Orangerien nötig? Lasst Euch von den Antworten und Vorbereitungen für Eure eigene Gartensaison inspirieren! Treff ist am Delfinbrunnen. Tickets: 12/11 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) 3 Euro. Infos unter: barockgarten-grosssedlitz.de
Märchenfunkeln
Hohnstein - Die Sächsische Schweiz feiert zum 2. Mal das Kulturfestival Wintersterne, ein kleines, feines Festival in der Nationalparkregion. Den Auftakt gibt die Burg Hohnstein (Markt 1) mit dem Hohnsteiner Märchenfunkeln. Auf dem Programm stehen Märchen-Dinner, -rundgänge, -lesungen und -kino sowie Mitmachtheater, Zeichenworkshop und Puppenspiel. Eintritt frei. Infos unter: burg-hohnstein.de
Kamelienblüte
Königsbrück - Aufgrund des warmen Gewächshauses fing die Kamelie in Königsbrück bereits im Januar an zu blühen. Ab Ende Februar soll das Blütenmeer dann in seiner vollen Pracht zu sehen sein - deshalb öffnet das Kamelienhaus bis Ende März jeden Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Türen für Euch! Zudem könnt Ihr Jungpflanzen und das beliebte Kamelienparfüm erwerben. Um das Erlebnis perfekt abzurunden, bieten Schulklassen in einem beheizten Zelt nebenan Kaffee, Kuchen und Imbiss an. Infos unter: koenigsbrueck.de
Mitmachtheater für Kinder
Moritzburg - Die Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg dauert derzeit noch an. Zusätzlich gibt es tolle Veranstaltungen für Kinder und Familien - so dürfen sich die Kleinen am Sonntag über ein Mitmachtheater freuen. Natürlich werden die berühmten Szenen des Klassikers mit tollen Kostümen nachgestellt, begleitet von Theaterpädagogin Jolanda Querbeet. Es gibt zwei Termine, einmal um 11 Uhr und einmal um 14 Uhr. Infos und Anmeldung: shop.schloesserland-sachsen.de
Wintersportplatz - Zappeln statt Daddeln
Dresden - In der Trainingshalle vom DSC stehen am Sonntag die Türen für Euch offen! Kinder und ihre Eltern dürfen einmal alles ausprobieren und sich vor allem viel bewegen. Von Basketball über Uni-Hockey bis hin zu Badminton ist alles dabei. Sogar im Bogenschießen können sich Groß und Klein austesten. Wer also Lust auf Bewegung, Sport und Spaß hat, ist bei dieser Veranstaltung genau richtig! 14 bis 17 Uhr/9,50/7 Euro, Infos unter: dsc1898.de
Als ich ein kleines Mädchen war
Dresden - Im Hoftheater Dresden wird am Sonntag ordentlich in Erinnerung geschwelgt! In dem Stück "Als ich ein kleines Mädchen war" erzählt, spielt und singt Josephine Hoppe aus der Vergangenheit - vor allem aus der Kindheit der 70er Jahre. Sachen, mit denen sich vermutlich jeder, der zu jener Zeit seine Jugendjahre hatte, identifizieren kann und an die man sich heutzutage liebend gerne zurückerinnert. Begleitet wird das Stück von Klavierspieler Dirk Ebersbach. 16 Uhr/22 Euro, Infos und Tickets unter: hoftheater-dresden.de
Musikalischer Ausklang
Dresden - Wer Lust auf einen musikalischen Ausklang des Wochenendes hat, sollte in die Bar "Blue Note" kommen. Dan Riley aus Lancshire (England) und Steve Voltz aus Long Island (New York) beschlossen, die irische und amerikanische Folkmusik zusammenzubringen. Dabei kreierten die beiden Talente auch eigene Lieder - mit ihren Stimmen und Gitarren nehmen sie Euch mit auf eine klangvolle Reise. Eintritt frei, Start 20 Uhr, Infos unter: bluenote-dresden.de
TAG24 wünscht viel Spaß und ein erholsamen oder auch erlebnisreichen Sonntag!
Titelfoto: Bildmontage: Sylvio Dittrich/PR, Yvonne Brückner, Tourism; 123rf/matimix; Petra Hornig; 123rf/wavebreakmediamicro