Nach Schicksalsschlägen: Bei "Lacrima" finden trauernde Kinder Trost

Dresden - Wenn Kinder einen nahen Angehörigen verlieren, brauchen sie Halt - und manchmal kommt der von Gleichaltrigen.

In der ersten Stunde gestalten die Kinder bei Trauerbegleiterin Claudia Worch (51) Kerzen. © Holm Helis

Claudia Worch (51) leitet in Dresden bei "Lacrima" von der Johanniter Unfallhilfe Gruppen, in denen genau das passiert: Kinder trösten Kinder, teilen Geschichten und lernen, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind. "Sie sind untereinander alle so empathisch. Es ist schön, mitanzusehen, wenn eine Zwölfjährige auf den Sechsjährigen zugeht", so Worch gerührt.

Eigentlich arbeitet sie im Ministerium, doch nach einer Ausbildung zur Trauerbegleiterin war ihr Ansporn klar: "Es gibt viele Geschichten, wo die Bezugspersonen selbst keine Ressourcen haben, um den Kindern zu helfen."

Deshalb engagiert sie sich seit 2024 ehrenamtlich bei Lacrima - rund 13 Stunden im Monat widmet sie ihrer Gruppe für Sechs- bis Zwölfjährige, inklusive Vor- und Nachbearbeitung. Alle zwei Wochen treffen sich hier maximal zehn Kinder, um gemeinsam zu lachen, zu kickern oder zu basteln.

Derzeit begleiten 21 Ehrenamtliche rund 60 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei der Lacrima - die Kapazitäten sind voll ausgelastet.