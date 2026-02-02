Führerschein-Reform stößt bei Dresdner Fahrlehrern auf Skepsis

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will den Weg zum Führerschein einfacher gestalten. Doch wie sehen Dresdens Fahrschulen die geplanten Reformen?

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Digitaler Theorieunterricht, mehr Fahrsimulation, weniger Kosten und kürzere Prüfungszeiten – Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (50, CDU) will den Weg zum Führerschein einfacher gestalten: "Mobilität darf kein Privileg sein", so Schnieder im Oktober. Doch wie sehen Dresdens Fahrschulen die geplanten Reformen?

Dustin Friedel (31) bringt als Fahrlehrer jungen Menschen den Schulterblick bei. © Eric Münch In Sachsen kostet ein Führerschein im Durchschnitt rund 3300 Euro. Eine Senkung sei grundsätzlich möglich - vorausgesetzt, Steuern und Abgaben wie Mehrwert- oder Einkommenssteuer würden kritisch geprüft, so Peter Losleben (64) vom Sächsischen Fahrlehrerverband. "Weitere Ansatzpunkte könnten in der schulischen Verkehrsausbildung liegen – langfristig teurer, aber pädagogisch sinnvoll." Vorschläge wie den digitalen Theorieunterricht sehen Dresdner Fahrlehrer wie Andreas Martin (59) kritisch: "Dann würden die Schüler nicht mehr die Zusammenhänge im Auto verstehen, selbst ein Spurwechsel wäre problematisch." Peter Losleben ergänzt, dass Online-Angebote gerade für lernschwächere Teilnehmer Hürden erhöhen könnten. "Eine Optimierung ist sinnvoll, muss jedoch behutsam erfolgen."

Der Führerschein ist über die letzten Jahre immer teurer geworden. © imago/Sven Simon

Reformankündigung sorgt im Westen für leere Fahrschulen