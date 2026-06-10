Es geht um Fördertöpfe und kreative Lösungen: Dresdens Problembäder hoffen auf schnelle Hilfe

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Der maroden Schwimmhalle Klotzsche droht das Aus, im Süden darf das Luftbad Dölzschen aktuell nicht mehr öffnen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Der maroden Schwimmhalle Klotzsche droht das Aus, im Süden darf das Luftbad Dölzschen aktuell nicht mehr öffnen. Der Handlungsdruck ist groß, die Kassen sind leer. Alle Hoffnungen im Norden liegen jetzt auf Fördermitteln - so geht es jetzt mit Dresdens Problem-Bädern weiter.

Das Wasser wird vor den Sommerferien abgelassen, um den Beckenboden der Schwimmhalle Klotzsche untersuchen zu können.
Das Wasser wird vor den Sommerferien abgelassen, um den Beckenboden der Schwimmhalle Klotzsche untersuchen zu können.  © Thomas Türpe

Die historische Schwimmhalle in Klotzsche (Baujahr 1935) muss im schlimmsten Fall noch in diesem Sommer schließen. Um den massiven Schäden richtig auf den Grund zu gehen und die Frage nach einem möglichen Weiterbetrieb zu klären, sollen vor Ferienbeginn das Wasser abgelassen und die Substanz des Beckenbodens untersucht werden.

Für eine mögliche Not-Sanierung, die einen Weiterbetrieb noch ein paar Jahre sichern könnte, hat die Verwaltung nun beim Bund erneut Fördermittel beantragt - ein früherer Versuch war im Januar abgelehnt worden. Im Raum standen zuletzt Gesamtkosten von rund 3,8 Millionen Euro.

Außerdem will OB Dirk Hilbert (54, FDP) beim Bund für den schon seit Jahren geplanten Ersatzneubau an der Königsbrücker Landstraße Mittel beantragen. Der Bund könnte laut Rathausvorlage, die der Stadtrat noch absegnen muss, bis zu acht Millionen Euro hinzuschießen.

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Die Gesamtkosten belaufen sich auf mindestens 30 Millionen Euro. Da es für die Stadt aber schwierig wäre, den Rest alleine zu stemmen, ruhen die Hoffnungen auch auf dem Freistaat.

"Wir bemühen uns, den Neubau mit Fördermitteln zu unterstützen", sagt der Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktions-Chef Christian Hartmann (52). Dabei geht es um mehrere Millionen Euro.

Wie lange die Umkleide noch genutzt werden kann, ist unklar.
Wie lange die Umkleide noch genutzt werden kann, ist unklar.  © Thomas Türpe
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Träger stützen bereits die einige Räume des Bades.
Träger stützen bereits die einige Räume des Bades.  © privat
Bröckelnde Fassade und Fenster sind noch das geringste Problem.
Bröckelnde Fassade und Fenster sind noch das geringste Problem.  © Thomas Türpe
Das FKK-Luftbad Dölzschen darf aktuell nicht öffnen.
Das FKK-Luftbad Dölzschen darf aktuell nicht öffnen.  © Holm Helis
Fraktions-Chef André Schollbach (47, Linke) kämpft für eine Eröffnung des FKK-Luftbades Dölzschen noch in diesen Sommer.
Fraktions-Chef André Schollbach (47, Linke) kämpft für eine Eröffnung des FKK-Luftbades Dölzschen noch in diesen Sommer.  © Thomas Türpe

Jan Donhauser lässt möglichen Neubau prüfen

Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) prüft Kostensenkungen für den möglichen Neubau und ärgert sich über das Vorgehen des Gesundheitsamtes.
Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) prüft Kostensenkungen für den möglichen Neubau und ärgert sich über das Vorgehen des Gesundheitsamtes.  © Eric Münch

Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) lässt zudem prüfen, ob der Neubau mit nur einem anstatt wie bislang geplant mit zwei Becken auskommen könnte, um die Kosten zu senken. "Der Neubau im Norden ist ein Muss", sagt Stadtrat Robert Reschke (41, Team Zastrow) und begrüßt die Vorlage des Rathauses.

Im Süden setzen sich die Linken jetzt für eine Öffnung des geschlossenen FKK-Luftbades Dölzschen ein. Das Problem: Mitarbeiter müssen in dem historischen Bad (1870 eröffnet) das Chlor selbst ins Wasser geben. Dafür hatte das Gesundheitsamt anders als in den Vorjahren überraschend keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt.

"Dabei ist da noch nie einer krank geworden", ärgert sich Donhauser darüber. Hilbert soll jetzt prüfen, wie der Betrieb kurzfristig sichergestellt werden kann, und entsprechende Maßnahmen unverzüglich veranlassen, fordert Fraktions-Chef André Schollbach (47, Linke) in einem Ratsantrag.

Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe/privat

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