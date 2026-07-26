Partys und gute Laune ohne Ende: Ganz Dresden war ein Sommernachtstraum

Dresden - Was für ein Wochenende! Ganz Dresden war auf den Beinen, hat bei wunderbarem Sommersonnenwetter gefeiert, getanzt, gestaunt und genossen. Die Dresdner Schlössernacht am Elbhang, die Harley Days in der Rinne, das Finale des Palais Sommers auf dem Neumarkt, die Filmnächte mit Starbesetzung und das " The Grand Jam "-Konzert im Harbig-Stadion - gleich fünf große Events lockten Zehntausende Gäste an.

Hinter der illuminierten Fassade von Schloss Albrechtsberg erhellte ein Feuerwerk den Nachthimmel. © Thomas Türpe

Mehr als 6000 Gäste erlebten eine rauschende, illuminierte 16. Schlössernacht in den Parks von Schloss Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss.

Über 200 Künstler und rund 50 Gastro-Angebote verwöhnten die Gäste musikalisch und kulinarisch. "Wir haben eine traumhafte Sommernacht gefeiert", freut sich Veranstalter Mirco Meinel (55).

Zu deren Highlights gehörten der Auftritt von Sydney Youngblood (65), DJane Gitta Saxx (61) sowie Mazze Wiesner (41) und seiner Band. Eine zweite VIP-Lounge im Lingnerschloss entschärfte das Vorjahresgedrängel in Schloss Albrechtsberg.

Den entspanntesten Blick aufs Feuerwerk genossen rund 100 Gäste auf der Dachterrasse des Lingnerschlosses.

Zwischen den Schlössern im Publikum entdeckt: Rockröhre Petra Zieger (67), Sängerin Ute Freudenberg (70), MDR-Star Uta Bresan (61). Schauspieler Wolfgang Stumph (80) kam mit seiner Frau Christine, die am Samstag ihren Geburtstag feierte.

Im Harbig-Stadion rockten und sangen knapp 1000 Musiker vor rund 12.000 Gästen beim "The Grand Jam". Ihr Repertoire reichte von ABBA bis Linkin Park, von electra-Ostrock bis John Miles.

Mitten im XXL-Orchester auf dem Rasen: Ex-Puhdys-Gitarrist "Quaster" Dieter Hertrampf (81).