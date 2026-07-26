Partys und gute Laune ohne Ende: Ganz Dresden war ein Sommernachtstraum
Dresden - Was für ein Wochenende! Ganz Dresden war auf den Beinen, hat bei wunderbarem Sommersonnenwetter gefeiert, getanzt, gestaunt und genossen. Die Dresdner Schlössernacht am Elbhang, die Harley Days in der Rinne, das Finale des Palais Sommers auf dem Neumarkt, die Filmnächte mit Starbesetzung und das "The Grand Jam"-Konzert im Harbig-Stadion - gleich fünf große Events lockten Zehntausende Gäste an.
Mehr als 6000 Gäste erlebten eine rauschende, illuminierte 16. Schlössernacht in den Parks von Schloss Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss.
Über 200 Künstler und rund 50 Gastro-Angebote verwöhnten die Gäste musikalisch und kulinarisch. "Wir haben eine traumhafte Sommernacht gefeiert", freut sich Veranstalter Mirco Meinel (55).
Zu deren Highlights gehörten der Auftritt von Sydney Youngblood (65), DJane Gitta Saxx (61) sowie Mazze Wiesner (41) und seiner Band. Eine zweite VIP-Lounge im Lingnerschloss entschärfte das Vorjahresgedrängel in Schloss Albrechtsberg.
Den entspanntesten Blick aufs Feuerwerk genossen rund 100 Gäste auf der Dachterrasse des Lingnerschlosses.
Zwischen den Schlössern im Publikum entdeckt: Rockröhre Petra Zieger (67), Sängerin Ute Freudenberg (70), MDR-Star Uta Bresan (61). Schauspieler Wolfgang Stumph (80) kam mit seiner Frau Christine, die am Samstag ihren Geburtstag feierte.
Im Harbig-Stadion rockten und sangen knapp 1000 Musiker vor rund 12.000 Gästen beim "The Grand Jam". Ihr Repertoire reichte von ABBA bis Linkin Park, von electra-Ostrock bis John Miles.
Mitten im XXL-Orchester auf dem Rasen: Ex-Puhdys-Gitarrist "Quaster" Dieter Hertrampf (81).
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Michael "Bully" Herbig feiert mit 1000 Zuschauern 25. Jubiläum
Schauspieler Michael "Bully" Herbig (58) feierte den 25. Geburtstag des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" mit über 1000 Zuschauern bei den Filmnächten am Elbufer.
"Geduldig und supernett hat er eine lange Selfie-Schlange abgearbeitet", freut sich Filmnächte-Chef Matthias Pfitzner (58).
Mehr als 5000 Biker fuhren bei den "Harley Days" in der Rinne vor - weit über 10.000 Besucher ließen sich das dreitägige Motor-Spektakel nicht entgehen. Bei der Biker-Parade röhrten rund 900 Biker in einem über einen Kilometer langen Tross durch die Innenstadt.
Mit zwei Yoga-Sessions und fünf Konzerten verabschiedete sich das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" am Wochenende vom Neumarkt. Es schließen sich ab Montag (bis 30. August) täglich zwei Yoga-Angebote im Alaunpark an.
Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe