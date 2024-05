Extrem cool! In Striesen fängt der Weltraum an

Dresden - Wusstet Ihr, dass mitten in Dresden-Striesen an einer riesigen Weltraum-Simulationskammer gearbeitet wird? Das Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden (ILK) an der Bertold-Brecht-Straße feiert 60-jähriges Jubiläum und gibt Einblick in sein Forschungs-Vorzeigeprojekt.