Festliches Recycling: "Unsere Striezel-Tanne wurde zu vielen Ostereiern!"

Sie sicherte das Striezel-Holz, um daraus Eier zu machen: "Lumenqi"-Firmenchefin Christina Kölling (34). © Lumenqi

Zwar hatte der gewohnte Striezelmarkt-Zauber wegen Corona zwei Jahre pausieren müssen. Die geschmückten Weihnachtsbäume am Altmarkt standen aber trotzdem.

Nachdem die Dresdner Lifestyle-Artikel-Firma "Lumenqi" in Abstimmung mit dem Rathaus bereits die Striezelmarktfichte von 2020 zu Adventskränzen verarbeiten konnte, sind jetzt die Ostereier dran!

Dafür wurde die Striezel-Tanne von 2021 vor Ort zerlegt, ein halbes Jahr in einem Klipphausener Sägewerk getrocknet. Danach kam sie in verschiedene Werkstätten in Seiffen, wo sie bearbeitet und gedrechselt wurden. So stellten die Handwerkskünstler aus den Beständen der Fichte und Tanne nun 330 Sets mit je fünf hölzernen Eiern her.

"So können Sie sich die Striezelmarkt-Erinnerung zu Ostern ins Wohnzimmer holen", sagt Firmenchefin Christina Kölling (34), die auch das Design entworfen hat. Bestellbar unter lumenqi.de im Internet (ab 24 Euro).