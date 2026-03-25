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Autobrand in Dresden-Striesen! Plötzliches Feuer im Motorraum
Dresden - Feuerwehreinsatz in Dresden-Striesen! Am frühen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, fing der Motorraum eines VW Golf auf der Haydnstraße an zu brennen.
Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sie die Flammen unter Atemschutz mit einem Strahlrohr löschen. Die Polizei stimmte anschließend zu, das Auto aus dem Kreuzungsbereich zu entfernen.
Die Fahrbahn wurde von Fahrzeugteilen befreit, die beiden Insassen, die offenbar zuvor noch mit dem Auto unterwegs waren, wurden nicht verletzt.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war die Ursache für den Brand ein technischer Defekt.
Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte von der Feuerwehrwache Striesen vor Ort.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa