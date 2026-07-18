Alarm an der Semperoper: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Plötzlich laute Sirenen in der Dresdner Innenstadt! Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr zum Funktionsgebäude der Semperoper ausrücken.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am späten Freitagabend zur Semperoper gerufen worden. © TAG24

"Im Trafo-Raum hatte ein Rauchmelder ausgelöst", erklärte Einsatzleiter Ronald Roos (49) gegenüber TAG24. Man sei kurz nach 22.30 Uhr alarmiert worden.

Eine Lageerkundung habe ergeben, dass wohl ein technischer Defekt vorliege. "Es bestand jedoch keine Gefahr."

Für eine weitere Untersuchung der Anlage sei ein Mitarbeiter von Sachsen-Netze angefordert worden. "Da dürfen wir nicht ran", so Roos weiter.

Bis kurz nach Eintreffen des Technikers gegen 23.15 Uhr war die Brandmeldeanlage noch akustisch zu hören, bevor sie anschließend zurückgesetzt wurde.