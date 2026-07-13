Mit Lösungsmitteln hantiert: Verpuffung in Dresdner Garage fordert zwei Verletzte

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Striesen löste eine Verpuffung am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Vorfall zwei Personen verletzt.

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach Striesen aus. © xcitepress/Tyran Sobadky

Wie die Dresdner Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, soll sich das Unglück in einer Garage an der Alemannenstraße/Ecke Wormser Straße ereignet haben. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

"Aktuell gehen wir davon aus, dass mit Lösungsmitteln hantiert wurde", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Infolge der Verpuffung wurden nach bisherigen Angaben zwei Personen verletzt. Nähere Angaben zu diesen konnte der Sprecher noch nicht machen.