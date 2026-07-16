Entchen-Rettung in Dresden: Köpfchen in den Gully, Schwänzchen in die Höh

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag ein zuckersüßes Entenküken aus einem Gully gerettet.

Auf der Potschappler Straße lief am Donnerstag ein tierischer Rettungseinsatz. © Roland Halkasch

Während ihre Entenfamilie auf einem benachbarten Teich schwamm, war eine kleine Ente gegen 12.50 Uhr in einen Gully auf der Potschappler Straße im Stadtteil Gittersee gestürzt.

Bildaufnahmen verdeutlichen unmittelbar, dass die Baby-Ente mit ihrem kleinen Schnabel keine Chance gehabt hätte, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Selbst den Anwohnern gelang es nicht, die Abdeckung anzuheben, und so mussten die Retter der Feuerwehr anrücken. Feuerwehrsprecher Michael Klahre bestätigte den Einsatz gegenüber TAG24.

Mithilfe eines dicken Hammers gelang es den Einsatzkräften, den Gully zu öffnen und das Küken wohlbehalten aus dem Abfluss zu hieven. Der Anblick, wie ein Kamerad die putzige Mini-Ente in seinen sicheren Händen hält, lässt dabei einfach nur Herzen schmelzen.