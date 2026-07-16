Entchen-Rettung in Dresden: Köpfchen in den Gully, Schwänzchen in die Höh

1.146 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Dresdner Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag ein zuckersüßes Entenküken aus einem Gully gerettet.

Von Malte Kurtz

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag ein zuckersüßes Entenküken aus einem Gully gerettet.

Auf der Potschappler Straße lief am Donnerstag ein tierischer Rettungseinsatz.
Auf der Potschappler Straße lief am Donnerstag ein tierischer Rettungseinsatz.  © Roland Halkasch

Während ihre Entenfamilie auf einem benachbarten Teich schwamm, war eine kleine Ente gegen 12.50 Uhr in einen Gully auf der Potschappler Straße im Stadtteil Gittersee gestürzt.

Bildaufnahmen verdeutlichen unmittelbar, dass die Baby-Ente mit ihrem kleinen Schnabel keine Chance gehabt hätte, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Selbst den Anwohnern gelang es nicht, die Abdeckung anzuheben, und so mussten die Retter der Feuerwehr anrücken. Feuerwehrsprecher Michael Klahre bestätigte den Einsatz gegenüber TAG24.

Dresden: Hochhaus-Brand: Feuerwehr kämpft im 13. Obergeschoss gegen Flammen und geplatzte Wasserleitung
Dresden Feuerwehreinsatz Hochhaus-Brand: Feuerwehr kämpft im 13. Obergeschoss gegen Flammen und geplatzte Wasserleitung

Mithilfe eines dicken Hammers gelang es den Einsatzkräften, den Gully zu öffnen und das Küken wohlbehalten aus dem Abfluss zu hieven. Der Anblick, wie ein Kamerad die putzige Mini-Ente in seinen sicheren Händen hält, lässt dabei einfach nur Herzen schmelzen.

Wie süß kann ein Entenküken sein?
Wie süß kann ein Entenküken sein?  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Die Baby-Ente ist jetzt wieder im Kreise ihrer Familie.
Die Baby-Ente ist jetzt wieder im Kreise ihrer Familie.  © Roland Halkasch

Letztlich konnte die tierische Rettungsaktion mit der Meldung "Ente gut, alles gut" abgeschlossen werden. Das Küken wurde im Teich mit seiner Familie wiedervereint, die es sicher schon ganz, ganz doll vermisst haben.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: