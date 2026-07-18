Alarm an der Semperoper: Feuerwehr muss anrücken

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Plötzlich laute Sirenen in der Dresdner Innenstadt! Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr zum Funktionsgebäude der Semperoper ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Plötzlich laute Sirenen in der Dresdner Innenstadt! Am späten Freitagabend musste die Feuerwehr zum Funktionsgebäude der Semperoper ausrücken.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am späten Freitagabend zur Semperoper gerufen worden.
Feuerwehr und Rettungsdienst waren am späten Freitagabend zur Semperoper gerufen worden.  © TAG24

"Im Trafo-Raum hatte ein Rauchmelder ausgelöst", erklärte Einsatzleiter Ronald Roos (49) gegenüber TAG24. Man sei kurz nach 22.30 Uhr alarmiert worden. Eine Lageerkundung habe ergeben, dass wohl lediglich ein technischer Defekt vorliege.

"Es bestand jedoch keine Gefahr", so Roos weiter.

Für eine weitere Untersuchung der Anlage sei ein Mitarbeiter von Sachsen-Netze angefordert worden. "Da dürfen wir nicht ran", sagte Roos.

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Bis kurz nach Eintreffen des Technikers gegen 23.15 Uhr war die Brandmeldeanlage noch akustisch zu hören, bevor sie anschließend entsprechend zurückgesetzt wurde.

Ein Servicetechniker von Sachsen-Netze kam hinzu, um die betroffene Trafo-Anlage zu begutachten.
Ein Servicetechniker von Sachsen-Netze kam hinzu, um die betroffene Trafo-Anlage zu begutachten.  © TAG24
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Einsatzleiter Ronald Roos (49) konnte Entwarnung geben.
Einsatzleiter Ronald Roos (49) konnte Entwarnung geben.  © TAG24
Gegen 23.30 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge wieder ab.
Gegen 23.30 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge wieder ab.  © TAG24

"Wir bleiben noch hier, bis der technische Leiter der Semperoper eintrifft", so Roos, der zwei Löschzüge vor Ort koordinierte.

Titelfoto: Montage: TAG24 (2)

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