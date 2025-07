Alle raus! Besucher aus Dresdner Centrum Galerie evakuiert

Dresden - Alarm an der Prager Straße! Am Dienstagnachmittag ist die Centrum Galerie in der Dresdner Innenstadt evakuiert worden.

Alles in Kürze

Die Brandmeldeanlage der Centrum Galerie in der Dresdner Innenstadt hat am Dienstag Alarm geschlagen. (Archivfoto) © Holm Helis

Wie Feuerwehrsprecher Pierre Steffen Bedrich (47) gegenüber TAG24 bekannt gab, löste die automatische Brandmeldeanlage des Einkaufscenters aus.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hörten daraufhin eine Durchsage, in der sie dazu aufgefordert wurden, das Objekt zu verlassen. Kurz vor 15 Uhr eilten so knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Gebäude an der Prager Straße.

Man ging vorerst nicht davon aus, dass es in der Centrum Galerie zu einem Feuer kam, so Bedrich am Nachmittag. Dennoch müsse man auf Rückmeldung von Einsatzkräften vor Ort warten.