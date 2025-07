08.07.2025 11:44 1.099 Tierischer Notfall: Dresdner Feuerwehr muss Vogel aus Notlage befreien

Vogel in Not! Am Montag musste die Dresdner Feuerwehr auf die Mosenstraße in Striesen ausrücken.

Dresden - Vogel in Not! Am Montag musste die Dresdner Feuerwehr auf die Mosenstraße in Striesen ausrücken. Alles in Kürze Dresdner Feuerwehr befreit Vogel aus Notlage.

Vogel war mit Fuß in Loch eingeklemmt.

Feuerwehr verwendet Drehleiter zur Befreiung.

Vogel wird nach Befreiung an Ornithologin übergeben.

Dort hatte eine Ornithologin einen Mauersegler in misslicher Lage entdeckt. Das Tier war mit dem Fuß in einem Loch an der Übergangszone zwischen Hausfassade und Dach eingeklemmt. Die eingetroffenen Kameraden brachten deshalb ihre Drehleiter in Stellung und fuhren anschließend zum Vogel herauf. Wenig später war der verunglückte Segler bereits befreit und konnte an die Wissenschaftlerin übergeben werden, die glücklicherweise keine Verletzungen feststellte. Der Langstreckenzieher durfte daher wieder in die freie Natur zurück. Für die tierischen Retter war der Einsatz nach knapp 50 Minuten beendet.

