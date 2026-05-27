Anschlag in der Friedrichstadt? Autos und Tonnen nahe Klinikum in Flammen

Dresden - Alarm in der Friedrichstadt! In der Nacht zu Mittwoch haben dort nicht nur Tonnen gebrannt , sondern auch Autos.

Feuer in der Dresdner Friedrichstadt: Auf einem Parkplatz nahe dem Klinikum brannte ein ´Nissan lichterloh. © Roland Halkasch

Wie ein Dresdner Polizeisprecher gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr zu einem Parkplatz an der Wachsbleichstraße gerufen. Auf einem umzäunten Gelände nahe dem Klinikum stand ein Nissan in Flammen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf zwei daneben geparkte Dahaitsu nicht mehr verhindern. Der Kleinwagen von Nissan fackelte vollständig ab. Bei den zwei Dahaitsu, mindestens einer davon ein Fahrzeug eines Pflegedienstes, schmorte die Fahrer- bzw. Beifahrerseite. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Vor dem angrenzenden Wohngebäude sowie auf der nahe gelegenen Schäferstraße: weitere mutmaßliche Brandanschläge! Zwei Mülltonnen standen in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer auf der Schäferstraße erst während des laufenden Einsatzes bekannt. Größere Schäden entstanden nicht.