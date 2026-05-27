Auch mit "Schuhgröße 48": Feuerwehr und Passanten kämpfen stadtweit gegen Brände

Dresden - In den letzten Stunden haben allerlei Grünflächen, Hecken oder Gebüsche im Stadtgebiet gebrannt , zuletzt auch in der Heide. Die Feuerwehr sowie tatkräftige Bürger kämpften mit Schläuchen, Wassereimern und stampfenden Füßen "Schuhgröße 48" gegen die Flammen. Aufgrund Trockenheit sowie hoher Temperaturen ist Vorsicht geboten.

Im Dresdner Stadtgebiet hat es in den letzten 24 Stunden zahlreiche Vegetationsbrände gegeben. (Symbolfoto) © 123RF/posonsky

"Besonders trockene Vegetation, Hecken und Pollenansammlungen können sich derzeit innerhalb kürzester Zeit entzünden und Brände schnell ausbreiten", so Dresdner Feuerwehrsprecher Michael Klahre.

So brannte am Dienstagvormittag etwa eine zehn mal drei Meter große Hecke zwischen zwei Gebäuden an der Wunderlichstraße in Loschwitz. Anwohner kümmerten sich jedoch bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr um den Brand.

Am Nachmittag entdeckten Einsatzkräfte nahe der Kiesgrube in Laubegast eine knapp 20 Quadratmeter große verbrannte Vegetationsfläche.

Am frühen Abend glimmten mehrere Stellen auf einer Grünfläche von knapp 50 Metern an der Reicker Straße in Strehlen. Auslöser war anscheinend ein Bengalo-Zündler. Die Feuerwehr konnte auch in dem Fall mit tatkräftiger Unterstützung rechnen.