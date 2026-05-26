Wohnungsbrand: Großeinsatz in der Dresdner Altstadt

6.871 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Dienstag wurde die Dresdner Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand auf der Reitbahnstraße alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Feueralarm am Dienstagmorgen! Unweit des Dresdner Hauptbahnhofs hielt ein Großaufgebot der Feuerwehr.

Mithilfe einer Drehleiter gelangen die Feuerwehrleute in die Wohneinheit.
Mithilfe einer Drehleiter gelangen die Feuerwehrleute in die Wohneinheit.  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte gegen 8.10 Uhr zu einem Brand auf der Reitbahnstraße in der Dresdner Altstadt aus.

Aus einer Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses stieg dichter Rauch auf.

Mit einer Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zum Balkon der brennenden Wohnung. Innerhalb kurzer Zeit gelang es, den Brand zu löschen.

Dresden: Glühende Kippe zurück in Schachtel gesteckt: Wohnungsbrand in Pieschen löst Großeinsatz aus
Dresden Feuerwehreinsatz Glühende Kippe zurück in Schachtel gesteckt: Wohnungsbrand in Pieschen löst Großeinsatz aus

Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Demzufolge wurde auch niemand verletzt.

Dichter Rauch stieg aus dem siebten Stock des Wohnhauses auf.
Dichter Rauch stieg aus dem siebten Stock des Wohnhauses auf.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand in der Wohnung schnell löschen.
Die Einsatzkräfte konnten den Brand in der Wohnung schnell löschen.  © Roland Halkasch

Während des Einsatzes musste ein Stück der Reitbahnstraße voll gesperrt werden.

Gegen 9.06 Uhr wurden die Arbeiten abgeschlossen und die Straßensperrung aufgehoben.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: