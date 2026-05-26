Wohnungsbrand: Großeinsatz in der Dresdner Altstadt
Dresden - Feueralarm am Dienstagmorgen! Unweit des Dresdner Hauptbahnhofs hielt ein Großaufgebot der Feuerwehr.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte gegen 8.10 Uhr zu einem Brand auf der Reitbahnstraße in der Dresdner Altstadt aus.
Aus einer Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses stieg dichter Rauch auf.
Mit einer Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zum Balkon der brennenden Wohnung. Innerhalb kurzer Zeit gelang es, den Brand zu löschen.
Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Demzufolge wurde auch niemand verletzt.
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Während des Einsatzes musste ein Stück der Reitbahnstraße voll gesperrt werden.
Gegen 9.06 Uhr wurden die Arbeiten abgeschlossen und die Straßensperrung aufgehoben.
Titelfoto: Roland Halkasch