Wohnungsbrand: Großeinsatz in der Dresdner Altstadt

Dresden - Feueralarm am Dienstagmorgen! Unweit des Dresdner Hauptbahnhofs hielt ein Großaufgebot der Feuerwehr.

Mithilfe einer Drehleiter gelangen die Feuerwehrleute in die Wohneinheit. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte gegen 8.10 Uhr zu einem Brand auf der Reitbahnstraße in der Dresdner Altstadt aus.

Aus einer Wohnung im siebten Stock eines Hochhauses stieg dichter Rauch auf.

Mit einer Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt zum Balkon der brennenden Wohnung. Innerhalb kurzer Zeit gelang es, den Brand zu löschen.

Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Demzufolge wurde auch niemand verletzt.