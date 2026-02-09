Aufregung in Dresdner Einkaufszentrum: Frau hängt in Rolltreppe fest und verletzt sich schwer

Dresden - Am Montagnachmittag wurde ein Frau (43) im "O.D.C" am Otto-Dix-Ring schwer verletzt.

Im Einkaufszentrum "O.D.C" wurde am Montagnachmittag eine Frau schwer verletzt. (Archivbild) © Holm Helis

Gegen 16.07 Uhr betrat die 43-Jährige eine Rolltreppe in dem Einkaufszentrum und wollte vom Ober- ins Untergeschoss fahren. Dabei brach eine der Stufen, wie die Feuerwehr Dresden mitteilte.

Während die Rolltreppe noch kurze Zeit weiterfuhr, ehe der Not-Stopp auslöste, stürzte die Frau etwa einen halben Meter in die Rolltreppe und wurde dort eingeklemmt.

Nachdem die Einsatzkräfte die aufgeregten Angehörigen beruhigen konnten, konnte die Frau stabilisiert und schließlich aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Dafür hoben die Rettungskräfte die Stufenbandpalette der Rolltreppe mit einem hydraulischen Spreizen an.

Mit schweren Verletzungen wurde die Frau anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.