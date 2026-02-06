Drama in Blasewitz: Feuer breitet sich von Balkon bis ins Dach aus

Dresden - In Dresden-Blasewitz geriet am Freitagmorgen ein Balkon aus bislang ungeklärter Ursache in Brand - das Feuer griff sogar auf den Dachstuhl über.

Ein Video von der Feuerwehr Dresden zeigt, wie die Einsatzkräfte gegen das Feuer kämpfen. © Bildmontage: Screenshot/Threads/Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, sind die Einsatzkräfte seit 7.22 Uhr auf der Kretschmerstraße wegen des Brandes im Einsatz.

Die beiden Bewohner der Wohnung am betroffenen Balkon versuchten zunächst, das Feuer selbst zu bekämpfen, mussten jedoch schließlich von den Einsatzkräften aus dem verrauchten Bereich gerettet werden. Beide wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Auch die übrigen Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen parallel unter Atemschutz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Allerdings hatte sich das Feuer bereits auf den unmittelbar angrenzenden Dachstuhl ausgebreitet. Teile der Dachdeckung mussten abgenommen werden, um das Ausmaß der Brandausbreitung zu prüfen. Inzwischen ist auch der Brand gelöscht.