Drama in Blasewitz: Feuer breitet sich von Balkon bis ins Dach aus

In Blasewitz geriet ein Balkon aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, wobei das Feuer auf den Dachstuhl übergriff.

Von Isabel Klemt

Dresden - In Dresden-Blasewitz geriet am Freitagmorgen ein Balkon aus bislang ungeklärter Ursache in Brand - das Feuer griff sogar auf den Dachstuhl über.

Ein Video von der Feuerwehr Dresden zeigt, wie die Einsatzkräfte gegen das Feuer kämpfen.
Ein Video von der Feuerwehr Dresden zeigt, wie die Einsatzkräfte gegen das Feuer kämpfen.

Wie die Feuerwehr Dresden berichtet, sind die Einsatzkräfte seit 7.22 Uhr auf der Kretschmerstraße wegen des Brandes im Einsatz.

Die beiden Bewohner der Wohnung am betroffenen Balkon versuchten zunächst, das Feuer selbst zu bekämpfen, mussten jedoch schließlich von den Einsatzkräften aus dem verrauchten Bereich gerettet werden. Beide wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Auch die übrigen Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen parallel unter Atemschutz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Allerdings hatte sich das Feuer bereits auf den unmittelbar angrenzenden Dachstuhl ausgebreitet. Teile der Dachdeckung mussten abgenommen werden, um das Ausmaß der Brandausbreitung zu prüfen. Inzwischen ist auch der Brand gelöscht.

Um das Ausmaß des Feuers zu überprüfen, entfernten die Einsatzkräfte Teile der Dachdeckung.
Um das Ausmaß des Feuers zu überprüfen, entfernten die Einsatzkräfte Teile der Dachdeckung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Ein spezieller Gelenkarm am Leiterpark der Drehleiter ermöglicht es, dass die Einsatzkräfte mit dem Rettungskorb besser an den Dachstuhl herankommen.
Ein spezieller Gelenkarm am Leiterpark der Drehleiter ermöglicht es, dass die Einsatzkräfte mit dem Rettungskorb besser an den Dachstuhl herankommen.

Derzeit laufen umfangreiche Belüftungsmaßnahmen in der betroffenen Wohnung. Die übrigen Bewohner des Gebäudes konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Auf der Kretschmerstraße kommt es derzeit noch zu Verkehrsbehinderungen aufgrund des Einsatzes.

