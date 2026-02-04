 1.880

Badezimmer fängt Feuer, dichter Rauch breitet sich aus: 55-Jähriger verletzt

Von Benjamin Richter

Dresden - Brand im Badezimmer: Im Dresdner Stadtteil Lockwitz breitete sich Feuer in einem Einfamilienhaus rasch aus. Eine Person wurde verletzt.

Die Rauchentwicklung ist im Hintergrund deutlich zu erkennen.  © Feuerwehr Dresden

Laut Mitteilung der Feuerwehr kam es im Badezimmer des Wohnhauses im Erdgeschoss zu einem Brand.

Beim Eintreffen der Kameraden am Mittwochvormittag drang bereits dichter schwarzer Brandrauch aus einem der Fenster. Der Rauch hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Ein Mann im Alter von 55 Jahren wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen mit einem
Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Etwa gegen 11.30 Uhr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Danach nahm die Feuerwehr aufwendige Belüftungsmaßnahmen vor. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Nickerner Straße voll gesperrt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Brandrauch aus einem Fenster.  © Feuerwehr Dresden

Aus welchem Grund es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Übigau, der Rettungswache Reick und der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden

