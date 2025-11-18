5.146
Einsatz am Elbepark: Geparkter Transporter steht plötzlich in Flammen
Dresden - Einsatz am Elbepark. In der Nacht zum Dienstag brannte dort aus noch zu klärender Ursache ein geparkter Transporter. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.
Um 3.35 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. An der Peschelstraße, am Elbepark, stand ein geparkter Miet-Transporter plötzlich in Flammen.
Die Kameraden rückten sofort aus, konnten das Feuer zügig löschen. Der Mercedes Sprinter wurde stark beschädigt.
Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher am Morgen zu TAG24. Die Polizei ermittelt zum Hergang. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch