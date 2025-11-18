 5.146

Einsatz am Elbepark: Geparkter Transporter steht plötzlich in Flammen

Einsatz am Elbepark. In der Nacht zum Dienstag brannte dort aus noch zu klärender Ursache ein geparkter Transporter aus.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Einsatz am Elbepark. In der Nacht zum Dienstag brannte dort aus noch zu klärender Ursache ein geparkter Transporter. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.

Als die Feuerwehr eintraf, loderten die Flammen aus dem Motorraum.  © Roland Halkasch

Um 3.35 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. An der Peschelstraße, am Elbepark, stand ein geparkter Miet-Transporter plötzlich in Flammen.

Die Kameraden rückten sofort aus, konnten das Feuer zügig löschen. Der Mercedes Sprinter wurde stark beschädigt.


Die Feuerwehr löschte den Sprinter mit reichlich Schaum. Warum es zum Brand kam, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.  © Roland Halkasch

Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher am Morgen zu TAG24. Die Polizei ermittelt zum Hergang. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch

