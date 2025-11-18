Einsatz am Elbepark: Geparkter Transporter steht plötzlich in Flammen

Dresden - Einsatz am Elbepark. In der Nacht zum Dienstag brannte dort aus noch zu klärender Ursache ein geparkter Transporter. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.

Als die Feuerwehr eintraf, loderten die Flammen aus dem Motorraum. © Roland Halkasch

Um 3.35 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. An der Peschelstraße, am Elbepark, stand ein geparkter Miet-Transporter plötzlich in Flammen.

Die Kameraden rückten sofort aus, konnten das Feuer zügig löschen. Der Mercedes Sprinter wurde stark beschädigt.



