Arbeitsunfall in der Semperoper: Fünf Menschen verletzt
Dresden - Aufregung in der Semperoper am Theaterplatz! Bei Proben zur Oper "Turandot" von Giacomo Puccini sind fünf Menschen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden.
Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf am Freitagmittag gegen 12.31 Uhr ein.
Demnach waren fünf Personen auf der Hauptbühne von einer höher gelegenen Fläche aus etwa 1,5 Metern gestürzt.
Sie alle erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt.
Anschließend kamen sie in Dresdner Krankenhäuser.
Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, wird derzeit untersucht.
Der Einsatz dauerte bis 14.16 Uhr. Vor Ort waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Friedrichstadt und Johannstadt. Laut der Semperoper können alle für dieses Wochenende geplante Vorstellungen wie vorgesehen stattfinden.
