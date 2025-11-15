 1.250

Arbeitsunfall in der Semperoper: Fünf Menschen verletzt

Aufregung in der Semperoper! Bei Proben zur Oper Turandot von Giacomo Puccini sind am Freitagmittag fünf Menschen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Aufregung in der Semperoper am Theaterplatz! Bei Proben zur Oper "Turandot" von Giacomo Puccini sind fünf Menschen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden.

Am Freitagmittag musste die Feuerwehr zur Semperoper Dresden ausrücken. (Archivbild)
Am Freitagmittag musste die Feuerwehr zur Semperoper Dresden ausrücken. (Archivbild)  © Ove Landgraf

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf am Freitagmittag gegen 12.31 Uhr ein.

Demnach waren fünf Personen auf der Hauptbühne von einer höher gelegenen Fläche aus etwa 1,5 Metern gestürzt.

Sie alle erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt.

Dresden: Kellerbrand in Dresden: Flammen reißen Bewohner aus dem Schlaf
Dresden Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Dresden: Flammen reißen Bewohner aus dem Schlaf

Anschließend kamen sie in Dresdner Krankenhäuser.

Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, wird derzeit untersucht.

Der Einsatz dauerte bis 14.16 Uhr. Vor Ort waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Friedrichstadt und Johannstadt. Laut der Semperoper können alle für dieses Wochenende geplante Vorstellungen wie vorgesehen stattfinden.

Titelfoto: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: