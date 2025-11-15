Arbeitsunfall in der Semperoper: Fünf Menschen verletzt

Dresden - Aufregung in der Semperoper am Theaterplatz! Bei Proben zur Oper "Turandot" von Giacomo Puccini sind fünf Menschen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden.

Am Freitagmittag musste die Feuerwehr zur Semperoper Dresden ausrücken. (Archivbild) © Ove Landgraf

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf am Freitagmittag gegen 12.31 Uhr ein.

Demnach waren fünf Personen auf der Hauptbühne von einer höher gelegenen Fläche aus etwa 1,5 Metern gestürzt.

Sie alle erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt.

Anschließend kamen sie in Dresdner Krankenhäuser.

Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, wird derzeit untersucht.