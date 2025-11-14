Feuerwehr Dresden über Einsatz: Brandursache verwundert selbst die Kameraden

Dresden - Eine neue Folge "112 - Feuerwehr im Einsatz" zeigt unter anderem die Berufsfeuerwehr Dresden bei einem Einsatz in der Neustadt im Februar dieses Jahres. Auf der Louisenstraße war es damals zu einem Küchenbrand gekommen . Die Brandursache ist durchaus außergewöhnlich.

Am Valentinstag war die Dresdner Feuerwehr im Einsatz in der Neustadt. © DMAX/filmreifTV

Denn: Auf dem Herd haben die Einkäufe des Mieters angefangen zu schmoren, was später die Flammen auslöste. Dabei waren alle Schaltknöpfe ausgeschaltet.

Aus diesem Grund vermuten die Kameraden stark, dass die Dunstabzugshaube der Übeltäter war. Diese lag nämlich stark verkohlt auf den Lebensmitteln.

Doch bevor die Einsatzkräfte überhaupt dazu kamen, die Brandursache zu identifizieren, mussten sie sich zunächst durch die völlig verrauchte Wohnung im vierten Stock kämpfen.

Zudem lagen der Feuerwehr bis auf einen piependen Rauchmelder keine weiteren Informationen vor: "Es konnte keiner Auskunft darüber geben, wer da überhaupt oben wohnt und wie viele dort eigentlich in der Wohnung drin waren", erinnert sich Zugführer Mario Mantey (55).