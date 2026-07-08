Feuer auf Balkon von Dresdner Villa: Bautzner Straße muss gesperrt werden

Dresden - Am Mittwochnachmittag stiegen Flammen von einem Balkon in der Nähe der Waldschlößchenbrücke auf! Stadtauswärts musste die Bautzner Straße deswegen vorübergehend gesperrt werden.

Die Bautzner Straße wurde stadtauswärts aufgrund des Brandes für rund eineinhalb Stunden gesperrt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, erreichte die Beamten der Notruf kurz nach 15 Uhr.

Demnach war auf einem Balkon in der zweiten Etage ein Feuer ausgebrochen. Rauch zog durch ein gekipptes Fenster in die angrenzende Wohnung.

Nachdem die Dresdner Feuerwehr angerückt war, konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand, drei Personen jedoch vorsichtshalber untersucht.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht war, belüftete die Feuerwehr die betroffene Wohnung gründlich.