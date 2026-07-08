Feuer auf Balkon von Dresdner Villa: Bautzner Straße muss gesperrt werden
Dresden - Am Mittwochnachmittag stiegen Flammen von einem Balkon in der Nähe
der Waldschlößchenbrücke auf! Stadtauswärts musste die Bautzner Straße deswegen vorübergehend gesperrt werden.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, erreichte die Beamten der Notruf kurz nach 15 Uhr.
Demnach war auf einem Balkon in der zweiten Etage ein Feuer ausgebrochen. Rauch zog durch ein gekipptes Fenster in die angrenzende Wohnung.
Nachdem die Dresdner Feuerwehr angerückt war, konnten die Flammen schnell gelöscht werden.
Verletzt wurde niemand, drei Personen jedoch vorsichtshalber untersucht.
Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht war, belüftete die Feuerwehr die betroffene Wohnung gründlich.
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Gegen 16.25 Uhr konnte die Bautzner Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Weitere Informationen, etwa zur Höhe des entstandenen Sachschadens, lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch