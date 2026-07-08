Feuer auf Balkon von Dresdner Villa: Bautzner Straße muss gesperrt werden

1.904 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Auf einem Balkon in Dresden brach am 8. Juli ein Feuer aus. Die Bautzner Straße musste daraufhin gesperrt werden.

Von Janina Rößler

Dresden - Am Mittwochnachmittag stiegen Flammen von einem Balkon in der Nähe
der Waldschlößchenbrücke auf! Stadtauswärts musste die Bautzner Straße deswegen vorübergehend gesperrt werden.

Die Bautzner Straße wurde stadtauswärts aufgrund des Brandes für rund eineinhalb Stunden gesperrt.
Die Bautzner Straße wurde stadtauswärts aufgrund des Brandes für rund eineinhalb Stunden gesperrt.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, erreichte die Beamten der Notruf kurz nach 15 Uhr.

Demnach war auf einem Balkon in der zweiten Etage ein Feuer ausgebrochen. Rauch zog durch ein gekipptes Fenster in die angrenzende Wohnung.

Nachdem die Dresdner Feuerwehr angerückt war, konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

Dresden: Rauchwolke über Radebeul: Zwei Menschen bei Garagen-Brand verletzt
Dresden Feuerwehreinsatz Rauchwolke über Radebeul: Zwei Menschen bei Garagen-Brand verletzt

Verletzt wurde niemand, drei Personen jedoch vorsichtshalber untersucht.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht war, belüftete die Feuerwehr die betroffene Wohnung gründlich.

Die Feuerwehr konnte den Balkonbrand schnell unter Kontrolle bringen.
Die Feuerwehr konnte den Balkonbrand schnell unter Kontrolle bringen.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Gegen 16.25 Uhr konnte die Bautzner Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Weitere Informationen, etwa zur Höhe des entstandenen Sachschadens, lagen zunächst nicht vor.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: