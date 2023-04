Feuer an der TU Dresden: Dichter Rauch aus Lagerraum für Gefahrenstoffe

Dresden - Feuer an der TU Dresden ! Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einem Lagerraum für gefährliche Substanzen. 44 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz, konnten das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach in einem Lagerraum für Gefahrenstoffe aus. Die Kameraden unter Atemschutz nähern sich dem Brandherd. © Feuerwehr Dresden

Das teilte die Dresdner Feuerwehr am heutigen Freitag mit. Demnach schlug ein Feuermelder gegen 11 Uhr im Walter-Hempel-Bau an der Bergstraße an.

Aus einem Lagerraum in dem gefährliche Stoffe zur Entsorgung aufbewahrt werden, qualmte es, dichter Rauch zog durchs ganze Gebäude.

Feueralarm wurde ausgelöst - Studenten und Uni-Bedienstete wurden lautstark gewarnt. Sie alle konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sich so in Sicherheit bringen.

Rasch war die Feuerwehr vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Mehrere Kameraden bahnten sich unter Atemschutz einen Weg durch das Gebäude, hin zum Lageraum.

Der Brandherd war schnell ausgemacht - Ein Behälter für Feststoffe, der entzündbare flüssige Stoffe enthielt, wie die Feuerwehr erklärte. Wenig später war das Feuer mittels Strahlrohr gelöscht.

Gegen 12.45 Uhr war der Einsatz beendet. Die Studenten konnten den Hempelbau wieder betreten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt 44 Kameraden waren im Einsatz.