Sturmtief hält Dresdner Einsatzkräfte zu Pfingsten auf Trab

Dresden - Nach zwei größeren Bränden in der vergangenen Woche kam die Dresdner Feuerwehr auch am Pfingstwochenende nicht zum Durchatmen: Ein Sturmtief hielt die Einsatzkräfte auf Trab. Insgesamt 698 Mal wurde der Rettungsdienst alarmiert, 185 musste der Notarzt ausrücken. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 38 kam zum Einsatz und wurde am Wochenende gleich achtmal eingesetzt.