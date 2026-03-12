 6.624

Feuer auf Dresdner Parkplatz: Zwei Transporter gehen in Flammen auf

In der Nacht zu Donnerstag sind auf dem Parkplatz an der Reitbahnstraße in Dresden zwei Kleintransporter in Flammen aufgegangen.

Von Isabel Klemt

Dresden - In der Nacht zu Donnerstag sind auf dem Parkplatz an der Reitbahnstraße in Dresden zwei Kleintransporter in Flammen aufgegangen.

Als die Feuerwehr eintraf, standen beide Fahrerhäuser in Vollbrand.
Als die Feuerwehr eintraf, standen beide Fahrerhäuser in Vollbrand.

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, gerieten aus bislang unbekannter Ursache gegen 0.25 Uhr ein geparkter Mercedes-Benz Sprinter und ein Ford Transit, die einige Meter voneinander abgestellt waren, in Brand.

Als die Feuerwehr eintraf, standen beide Fahrerhäuser in Vollbrand. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, Michael Klahre, berichtet, konnten die Einsatzkräfte das Feuer jedoch mithilfe von zwei Strahlrohren schnell unter Kontrolle bringen.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Beide Transporter wurden durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Der Ford hatte zudem einige Haushaltsgeräte geladen, die durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Aus dem Mercedes trat eine große Menge Öl aus.
Aus dem Mercedes trat eine große Menge Öl aus.
Der Ford hatte Küchengeräte geladen, die ebenfalls brannten.
Der Ford hatte Küchengeräte geladen, die ebenfalls brannten.

Aus dem Mercedes-Transporter trat eine größere Menge Öl aus

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Zudem trat aus dem Mercedes eine größere Menge Motoröl aus, die sich auf dem Parkplatz verteilte. Die Feuerwehr beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe mithilfe eines Gerätewagens zur Ölspurbeseitigung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang mit Brandstiftung wird geprüft.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden

