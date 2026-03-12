Feuer auf Dresdner Parkplatz: Zwei Transporter gehen in Flammen auf

Dresden - In der Nacht zu Donnerstag sind auf dem Parkplatz an der Reitbahnstraße in Dresden zwei Kleintransporter in Flammen aufgegangen.

Als die Feuerwehr eintraf, standen beide Fahrerhäuser in Vollbrand. © Feuerwehr Dresden

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, gerieten aus bislang unbekannter Ursache gegen 0.25 Uhr ein geparkter Mercedes-Benz Sprinter und ein Ford Transit, die einige Meter voneinander abgestellt waren, in Brand.

Als die Feuerwehr eintraf, standen beide Fahrerhäuser in Vollbrand. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, Michael Klahre, berichtet, konnten die Einsatzkräfte das Feuer jedoch mithilfe von zwei Strahlrohren schnell unter Kontrolle bringen.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Beide Transporter wurden durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Der Ford hatte zudem einige Haushaltsgeräte geladen, die durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.