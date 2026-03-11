 2.597

Nächtlicher Schock: Geparkter Suzuki brennt in Altwölfnitz vollständig aus

In Altwölfnitz in Dresden ist am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr ein geparktes Fahrzeug in Flammen aufgegangen.

Von Isabel Klemt

Dresden - In Altwölfnitz ist am Dienstagabend ein geparktes Fahrzeug in Flammen aufgegangen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug auf der Straße "Altwölfnitz" bereits in Vollbrand.
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug auf der Straße "Altwölfnitz" bereits in Vollbrand.

Wie die Polizei Dresden mitteilt, ist aus bislang unbekannter Ursache gegen 22.50 Uhr ein geparkter Suzuki in Altwölfnitz in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
Dennoch brannte der Wagen vollständig aus. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

