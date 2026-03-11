2.597
Nächtlicher Schock: Geparkter Suzuki brennt in Altwölfnitz vollständig aus
Dresden - In Altwölfnitz ist am Dienstagabend ein geparktes Fahrzeug in Flammen aufgegangen.
Wie die Polizei Dresden mitteilt, ist aus bislang unbekannter Ursache gegen 22.50 Uhr ein geparkter Suzuki in Altwölfnitz in Brand geraten.
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen.
Dennoch brannte der Wagen vollständig aus. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch