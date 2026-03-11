Nächtlicher Schock: Geparkter Suzuki brennt in Altwölfnitz vollständig aus

Dresden - In Altwölfnitz ist am Dienstagabend ein geparktes Fahrzeug in Flammen aufgegangen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug auf der Straße "Altwölfnitz" bereits in Vollbrand. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, ist aus bislang unbekannter Ursache gegen 22.50 Uhr ein geparkter Suzuki in Altwölfnitz in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen.