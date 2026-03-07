Keine Verschnaufpause: Dresdner Feuerwehr eilt zu Parkhaus-Brand!

Dresden - Für die Dresdner Feuerwehr ging es am Samstagnachmittag Schlag auf Schlag: Kurz nach Ende des Baracken-Brandes startete rund sechs Kilometer entfernt in Prohlis ein nächster Einsatz.

Ohne Verschnaufpause ging es für die Feuerwehr am Samstagnachmittag direkt weiter zum Parkhaus Prohlis. (Archivbild) © Roland Halkasch

"Die Kameraden sind direkt ohne Pause weitergefahren", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24.

Um 16.45 Uhr sei der Ausbruch eines Brandes im Parkhaus an der Niedersedlitzer Straße gemeldet worden. "Das Erdgeschoss war komplett verqualmt", berichtet Klahre.

Eine Lageerkundung hatte ergeben, dass Unrat im Gebäude in Flammen steht. "Der Brand wurde gelöscht. Es gibt keine Verletzten."

Anlieger im direkten Umfeld wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Die DVB-Linie 4 musste in beide Richtungen zwischen Gret-Palucca-Straße und Albert-Wolf-Platz über den Straßburger Platz umgeleitet werden. Die Linie 13 fuhr verkürzt.