20.07.2023 10:55 14.176 Netto-Supermarkt in Flammen! Großbrand bei Dresden

Großbrand in Radeberg! In der Dr.-Albert-Dietze-Straße steht der Netto-Supermarkt in Flammen.

Von Max Patzig

Radeberg - Großbrand in Radeberg! Der Netto-Supermarkt steht lichterloh in Flammen. © xcitepress In der Dr.-Albert-Dietze-Straße steht der Netto-Supermarkt in Flammen. Diese schlagen deutlich sichtbar aus dem Dach des Gebäudes. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Offenbar ist der Markt in seiner kompletten Größe betroffen. Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand durch das Feuer verletzt. Alle Kunden und Angestellten konnten den Discounter wohl rechtzeitig verlassen. Der Brand brach gegen 9 Uhr aus und ist zur Stunde noch nicht gelöscht. Laut Polizei soll das Geschäft kontrolliert abbrennen. Damit die Flammen nicht auf angrenzende Gebäude oder Bäume überspringen, steuern Feuerwehrleute mit Löschwasser der Ausbreitung entgegen. Dresden Feuerwehreinsatz Rauchsäule über Dresden: Feuerwehr sperrt Bahnstrecke Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchgase sind giftig und können schwere Folgen haben, wenn sie eingeatmet werden. Aus diesem Grund sind auch angrenzende Straßen gesperrt worden: "Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren", so der Polizeisprecher. Vom Supermarkt wird nach dem heutigen Großbrand nicht viel übrig sein. © Roland Halkasch Dutzende Feuerwehrkräfte sind wahrscheinlich bis in den Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Polizei und THW unterstützen die Kameraden. © xcitepress Netto-Brand in Radeberg: Polizei und THW unterstützen Feuerwehr beim Löschen Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. © xcitepress Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort und unterstützen die Dutzenden Feuerwehrleute bei den Arbeiten, die wohl bis in den Abend hinein andauern können. Auch das Technische Hilfswerk (THW) und Kameraden der Dresdner Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Zudem haben die örtlichen Versorger bereits den Strom abgestellt, damit es zu keinem weiteren Unglück kommt. TAG24 bleibt dran. Dresden Feuerwehreinsatz Alarm im Coselpalais: Brandmelder ruft Feuerwehr auf den Plan Erstmeldung von 10.23 Uhr. Laufende Aktualisierungen.

Titelfoto: xcitepress