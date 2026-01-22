1.602
Feueralarm im Dresdner Hauptbahnhof - Was war da los?
Dresden - Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr gegen 21 Uhr zum Dresdner Hauptbahnhof aus: Der Feueralarm hatte ausgelöst.
Innerhalb kurzer Zeit waren mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort und sicherten das Gebäude.
Doch der Einsatz war schnell beendet: Denn wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm.
Nach wenigen Minuten konnte die Kräfte den Einsatz also wieder beenden und abrücken.
Titelfoto: privat