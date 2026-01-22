Feueralarm im Dresdner Hauptbahnhof - Was war da los?

Dresden - Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr gegen 21 Uhr zum Dresdner Hauptbahnhof aus: Der Feueralarm hatte ausgelöst.

Gegen 21 Uhr rückte die Feuerwehr zum Dresdner Hauptbahnhof aus. © privat

Innerhalb kurzer Zeit waren mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort und sicherten das Gebäude.

Doch der Einsatz war schnell beendet: Denn wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm.