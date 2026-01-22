 1.602

Feueralarm im Dresdner Hauptbahnhof - Was war da los?

Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr gegen 21 Uhr zum Dresdner Hauptbahnhof aus: Der Feueralarm hatte ausgelöst.

Von Mia Berger

Dresden - Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr gegen 21 Uhr zum Dresdner Hauptbahnhof aus: Der Feueralarm hatte ausgelöst.

Gegen 21 Uhr rückte die Feuerwehr zum Dresdner Hauptbahnhof aus.
Gegen 21 Uhr rückte die Feuerwehr zum Dresdner Hauptbahnhof aus.  © privat

Innerhalb kurzer Zeit waren mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort und sicherten das Gebäude.

Doch der Einsatz war schnell beendet: Denn wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm.

Nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.
Nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.  © privat

Nach wenigen Minuten konnte die Kräfte den Einsatz also wieder beenden und abrücken.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: